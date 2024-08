Özgür Özel’den yine seçim çağrısı: Getirin sandığı o zaman görün!

AKP iktidarına yüklenerek sözlerine başlayan Özel, “Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, işçinin sorunu bizim sorunumuz. Bu iktidarın sorun çözme kapasitesi yok. Sorun çözmediği için kriz üretmeye çalışıyor. Onların bir krize, bir kavgaya, itişmeye kalkışmaya ihtiyaçları var. Kavga istiyor yapmayacağım. Hakaret ediyor, duymayacağım. İftira ediyor, sinmeyeceğim. Hiçbirimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü biz sadece ve sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak, onlar istiyor diye kavga etmek, kutuplaşmak, ayrışmak sonra da yokluğa, yoksulluğa, açlığa sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır” dedi.



“BU SALTANATI YIKACAĞIZ”

AKP’nin seçimlerde kullandığı ‘Bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, ülkeyi bölecekler’ sözlerini hatırlatarak devam eden Özel, “Geçti onlar beyefendi geçti. Öyle ucuz siyaset yok. CHP burada. Bu milletin yanında. Onlara artık kandıramazsın. Yine kavga, tartışma, itişme kapışma istiyorlar. Bu oyuna gelecek gözde CHP yok. Tartışma 12 bin 500 liralık emekli maaşıdır. Tartışma enflasyon zammı verilmeyen asgari ücrettir. Tartışma 19 lira maliyeti varken, 17 lira lira verilen çay geçen sene 8 lirayken, 9 lira fiyat verilen buğday, geçen sene 110 lira satılan fıstığı 90 liraya alınmaya çalışılan Antep fıstığı üzümde, fındıkta, ayçiçeğinde narenciyede yaşanan büyük sıkıntılardır. Sorun bu ülkenin gençlerinin gelecekten endişe duymasıdır. Onun için gençlerimizin geleceği, emeklimizin maaşı, çalışanımızın alnının terinin karşılığı için kavgayı burada vereceğiz. Meydanlarda, mitinglerde vereceğiz ancak oyuna gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“PROGRAM HAZIRLIYORUZ”

CHP’de başlayan değişimi hatırlatarak devam eden Özel, “Hep birlikte bir yola çıktık. O yol o yürüyüş o mücadele CHP’deki değişimi ki bunu kişilere kadrolara indirgemek kişilere, büyüklere haksızlık olurdu. Türkiye'ye taşıma imkanını verdi. Şimdi CHP yapacağı büyük değişim kurultayıyla önce tüm tüzüğünü demokratikleştirerek Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından arıcılığına kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor. Müjdeler olsun ki; CHP 100 sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Bu yürüyüşte hepimize düşen görevler var. Artık bir seferberlik içindeyiz. Her geçen gün iktidara biraz daha yaklaşıyoruz” dedi.



“BÜTÜN ANKETLERDE BİRİNCİ PARTİYİZ”

“İlk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak” diye devam eden CHP Lideri, “Bunların hepsini, hepsini şu özgüvenle, şu tarihsel güçle ve bugünün gerçeklerini görerek, bilerek, inanarak söylüyorum. Sloganımız basit; ‘CHP Türkiye'nin birinci partisi.’ Bu basit bu doğru sözü bu kimsenin hayır diyemeyeceği bu tespihi her birinizin her yerde söylemenizi sosyal medyadan, dağın başındaki taşa kadar her yere yazmanızı her yerde tekrar etmenizi biliyoruz. Sizden şunu istiyorum. Bilin ki her şeyin, her derdin var bir çaresi onun da adı CHP. CHP olarak şu anda bütün anketlerde birinci partiyiz. Zaten ülkeyi kuran birici partiyiz. Ana sloganımız ‘CHP Türkiye’nin 1. partisi” şeklinde konuştu.



“GETİRİN SANDIĞI O ZAMAN GÖRÜN”

31 Mart seçimi öncesi ‘Erken seçim istemeyeceğim’ dediğini belirten Özgür Özel, “Ama dedim ki bu emekliye bu maaş olmaz, bu asgari ücret zamsız olmaz, çiftçi yanıyor perişan sahip çıkmadan olmaz. Emekliye emekçiye çiftçiye işçiye sahip çıkın onların hakkını verin ki geçim olsun. Geçim olmazsa eninde sonunda seçim olur demiştim. O günden bu güne sadece zenginlere sahip çıktılar, sadece yandaşlara sahip çıktılar. Sorunları çözülmedi. O gün, 25 kilo dana kıyma alan emekli maaşı bugün 21 kilo dana kıyma alıyor emekli daha da kötüye gitti. O gün asgari ücret 17 bin liraydı bir kuruş zam gelmedi. Ama iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Tarım ürünlerinin hepsinde üretici perişan kapıda traktör hacizde bıçak kemikte. O yüzden artık bu şartlarda geçim olmuyor. Tayyip Erdoğan buradan yüz yüze anlattım. Dosyalar verdim söyledim. ‘Bu insanlar acısını dindirelim, yoksulluğu bitirelim’ dedim. Ama tek yaptığın yandaşların vergilerini silmek, vatandaşı perişan etmek oldu. Bu memlekette geçim yok. Geçim yoksa seçim var. Biz CHP olarak bugünden hazırız dünden razıyız. Getirin sandığı o zaman görün. Nasıl bu halkın yüzünü halk partisi güldürecek. CHP Türkiye'nin birinci partisi. Her derdin vardır bir çaresi onun daha da CHP” dedi.