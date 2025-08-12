Özgür Özel: Devlet Bey zulme susmama kararı vermiş, çağrısı kıymetli





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, özellikle belediyelere yönelik davaların bir an önce tamamlanması mesajı hakkında konuştu. Özel, “Bahçeli’nin ve MHP’nin genel başkan yardımcılarının belli bir süredir sağduyuya davet eden ve gerçekten olması gerekeni hatırlatan açıklamaları vardı. Dünkü açıklamayı da son derece kıymetli buluyoruz. Biz ne yargılanmaktan, ne soruşturulmaktan ne de müfettişten kaçıyoruz. ” yanıtını verdi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun bugünkü üçüncü toplantısı öncesi Türkiye Harp Malülleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel başkanları ve üyeleriyle bir araya geldi.Özel, buluşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin özellikle belediyelere yönelik davaların bir an önce tamamlanması çağrısı sorulan CHP lideri “Bahçeli’nin çağrısı kıymetli. Devlet Bey’le tartışmalı süreçlerimiz oluyor ama aklın yolu bir. Bunun ne AKP’ye ne Türkiye’ye faydası var. Devlet Bey görüyor gelişmeleri, zulme susmama kararı vermiş. Devlet Bey’in açıklamalarından bizi haklı buldu diye bir şey çıkarmıyorum. Yargılama olsun ve yargı içi kavgalar son bulsun diyor” ifadelerini kullandı.Özel, “Sürece özel yasa hazırlığı iddiası” hakkında ise, “Görüştüğümüz herkesin taahhüdü şu. Bu komisyon bir partinin komisyonu değil. Kimse kafasına göre şunu hazırladım diyemez. Bu bir partinin komisyonuna dönüştürülmeye çalışılırsa ya mahcup olur ya da o komisyonda tek başına oturur.” şeklinde konuştu.‘İFTİRACILIK MEKANİZMASI NE HALE GELDİ’Özel’in konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:İftiracılık mekanizmasının ne hale geldiği ortada. Herkese yolladıkları avukat, ‘Savcı benim arkadaşım, şu dediğimiz gibi ifade verdi serbest kaldı’ diyor. Savcı ile Whatsapp görüşmesi var. ‘Filancayı size getireceğim pazartesi günü’ diyor. Hakikaten o kişi pazartesi götürmüş, dediği ifadeyi vermiş ve serbest bırakılmış.İşin içine para, tehdit, şantaj karıştı. İnsanları çocukları ve eşleriyle tehdit karıştı. Sayın Bahçeli’nin bir an önce yargının kendi içindeki çatışmalı süreçleri sona ermelidir dediği mesele dün akşam yaşananlarla nasıl doğrulandı. Akşam saatlerinde bir avukat bir şeyle suçlanıyor. AK Parti’nin bir kanadı serbest bırakılmasını istiyor, öbür kanadı da suçlarının kabul edilmesine yönelik Akın Gürlek’e baskı yapıyorlarmış. Kendileri itiraf ediyorlar. AK Parti’nin iç hesaplaşması… Bunu da AK Partililerden duyuyorsunuz.Ne atın izi ne itin izi belli. Felaket bir durumdayız. Devlet Bey’in çağrısı kıymetlidir. Adli tatilin bitmesiyle iddianame verilmeli, yargılama safhasına geçilmeli. Perişan ettiler hukuk sistemini. Bu sürecin ne AK Parti’ye ne MHP’ye yararı var. Devlet Bey zulme susmama kararı vermiş. Devlet Bey’in açıklamalarından bu süreçlerin tamamında bize haklı buldu diye bir şey çıkarmıyorum. AK Parti’de son derece önemli isimler birbirine girmişler ve şunu ifşa ediyorlar, gruplar çatışıyor diyorlar. Çıksın Adalet Bakanı ‘Türkiye’de yargı bağımsızdır’ desin. AK Parti’nin iki kanadından birden baskı telefonu gidiyorsa nasıl yargı bağımsızmış. Yargıdaki cerahatı temizleyelim.”Özel, gazi ve şehit yakınlarını ziyarette, “Meclis’teki ‘süreç komisyonu’na katılmalarına ilişkin olarak, “CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için meydanı kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak için o komisyonda yer alıyor.” açıklaması yaptı.Özel, “18 kanun teklifi verdik. Komisyona dair endişeler ortadan kaldırılmadan bir süreç yürütülemez. CHP, milletten gizli herhangi bir pazarlığın yapılmaması için, kimseden bir şey saklanmaması için, şehit aileleri ve gazilerin üzülmemesi için meydanı kendi çıkarlarını düşünenlere bırakmamak için o komisyonda yer alıyor. O komisyonda sizlerin temsil edilmesi çok önemli. Komisyonda şehit ve gaziler temsil edilmeli, bu öneriyi getireceğiz” diye konuştu.Özel şu ifadeleri kullandı:Polisimizin ve askerlerimizin sorunlarını çözülmesi için kanun teklifi var Meclis’te. Terörsüz Türkiye’ye geçilmesi için birtakım kanuni düzenlemeler olacak. Bir yandan silahından kurşun çıkmamış olanların topluma kazandırılması, bazılarının yabancı ülkelere gitmesi gibi şeyler duyuyoruz. Böyle düzenlemelere adımlar atılırken yıllarca o bayrak yere inmesin diye mücadele etmiş, canını vermiş olanların beklentileri komisyonda bekleyemez.Toplantıya MİT Müsteşarı yanında uzmanları ile geldi sunum yaptı. Biz MİT mensubunu yabancı istihbarat örgütlerine deşifre mi edeceğiz orada? Oradaki toplantının gizliliği MİT mensuplarının can güvenlikleri açısından devletin talep ettiği bir tedbir ama bugün toplantı açık, bundan sonra da açık.Kimseyi komisyonu terk etmekle tehdit etmiyoruz. Elbette hepimizin zorlanacağı, fedakarlık yapacağı süreçler olacak. Bütün endişelere saygı duyuyorum, fevkalede dikkatliyiz. CHP, ‘yokum’ dese en büyük alkışı alır ama eleştiriyi göğüslüyoruz yarın daha fazla kan akmasın diye. Bunun dışında bir şey olursa itirazı en üst düzeyde getirmek de boynumuzun borcu.