Özgür Özel: Eğer o paraları yeseydik AKP bize ilişmezdi

Peki CHP bu dönemde ne yapacak? Önce bir not. İmamoğlu için istenen hapis cezasına bakılarak ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı artık imkansız hale geldi’ diye konuşanlara şöyle diyor: “Tamamen siyasi bir iddianame çıkar çıkmaz Ekrem Bey’in adaylığını tartışır mıyım, tartıştırır mıyım?”









‘RAMAZAN KOLİSİ DAĞITMAK RÜŞVET Mİ?’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün bir grup gazeteciyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gazeteci Murat Sabuncu, bu görüşmeyi T24’teki yazısında aktardı.Sabuncu, Özel’in gece boyu konuşmalarında “devleti sorgulamasının” dikkat çekici olduğunu aktardı. Özel’in Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar devletin yapısı, irtibatta bulunulan partiler, yaşananlar ve sonuçlarıyla ilgili tespitlerde bulunduğunu kaydeden Sabuncu, “Bugüne dair daha önce özel bir görüşmede de dile getirdiği tespit ise şu: ‘Saray rejimi şeytan değiştiriyor. Dün Kürtlerdi, bugün CHP” diye yazdı.“Devlet içinde kaderini Erdoğan’a bağlayan yapıların’ Tayyip Erdoğan’ı iktidarda tutmak istediğini söylüyor. Bunun için de kendisinin deyimiyle ’19 Mart darbesi’nin yapıldığını. Yani iktidarı değiştirebilme potansiyeli olan adayı-partiyi engelleme hamlesi. Darbe ile ilgili bir tanımı da var: ‘Darbe bir şeyi yapmak için değil bir şeyi bozmak için de icra edilebilir.’Bu arada şu andaki ‘darbe sürecini’; ‘bir zamanların üniformalılarından şimdi cübbelilere geçtiği’ şeklinde yorumluyor. Konuşmasında her tür darbeye karşı olduğunu defalarca vurgulayıp Türkiye’nin şu anki durumunu ‘jüristokrasi’ olarak tarif ediyor. Yani ‘yargıçlar’ yönetimi…Doğrudan olmasa da ‘kimi aracılar vasıtasıyla’ Özel’e, ‘İmamoğlu ile arana mesafe koy’ önerileri-telkinleri gelmiş. Özel bu konuda çok net: “Yol ve siyaset arkadaşlığını bırakmayacak.”Öte yandan Özgür Özel, dün Karar gazetesi yazarlarıyla da gazete binasında bir araya geldi. Özel’in burada yaptığını açıklamalardan öne çıkan kısımlarsa şöyle:Eğer o paraları biz yeseydik, AK Parti bize ilişmezdi. O paraları yesen iktidara tehdit değilsin. O paraları hizmete çevirince iktidara tehdit oluyorsun. İstanbul’a sen hiç yurt yapma, 17 tane yurt yapalım biz. Sen hiç kreş yapma, 78 tane kreş açalım biz. Parayı sistemin içinde elimizi sürmeden hizmete çevirme suçundan yargılanıyoruz.Bu iddianame tıpkı gazetelerin eskiden verdiği ansiklopediler gibi. Önce fasiküller verildi, şimdi kabı. Yani daha önce parça parça kamuoyuna sızdırılan her şey bu iddianameye eklenmiş. Soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiş, bu başlı başına büyük bir suç.Ekrem Başkan’ın babasının kuyusunda bile para aradılar. Ama yok çünkü kimse elini paraya sürmemiş. Alışveriş kartı verdiler, yurt yaptılar, kreş yaptılar. Ramazan kolisi dağıtmak rüşvet mi?İktidarın çözüm süreci döneminde izlediği siyaseti eleştiren Özel, şöyle devam etti: “AK Parti siyasette konfor alanı yaratıyor. Oslo görüşmelerini devlete, duble yolları kendine yazıyor. Bu süreçte duble yolu yapanların İmralı ziyaretini de yapmasını bekliyoruz.”