Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel Elazığ’da konuştu: “Milletin seçtiklerini görmezden geliyorlar” /25 Eylül 2025 20:06

Özgür Özel Elazığ’da konuştu: “Milletin seçtiklerini görmezden geliyorlar”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ’da Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi açılış töreninde konuştu. Özel, “İmamoğlu bizi 12 metrekarelik zindandan izliyor. Esas suçu bir sonraki seçimi kazanmaya azmetmiş olmak.” dedi.

SHABER3.COM

Elazığ’da İBB tarafından yapılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP heyeti de yer aldı. Törende konuşan Dilek İmamoğlu, Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu. İmamoğlu’nun mesajında, “Siyasette hedefinizi ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak olarak tanımlar, bu amaçla hukuku, milletin iradesini hiçe sayarsanız, devlete ve adalete güveni sarsar, ülkeye büyük zararlar verirsiniz. Çocuklarımıza, gençlerimize dünyanın en ileri eğitim imkanları kadar, dünyanın en ileri adalet ve demokrasi, hak ve hürriyet standartlarını da sunmak zorundayız. Aksi takdirde dünyanın ikinci sınıf insanları gibi algılanıp öyle muamele görmelerini engelleyemeyiz.” ifadeleri yer aldı.

Daha sonra Özgür Özel, kürsüye çıktı. Şunları söyledi:

    Bu eserin görünür olması çok önemli okullarımız yenilenmeli. Gelecek çocuklarımızındır. Biz milletin yararına çalışırız. Hizmetleri kime yapıyoruz diye asla bakmayız. Kimseyi CHP’ye oy verdiğine pişman etmeyeceğiz. Ayırmadan hizmet edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan hizmet edeceğiz. 
    İmamoğlu bizi 12 metrekarelik zindandan izliyor. Esas suçu bir sonraki seçimi kazanmaya azmetmiş olmak! Millet iradesini görmüyorlar. Milletin seçtiklerini görmezden geliyorlar.
    Bir Cumhurbaşkanı okul açılışına davet edilmeyecek, nereye edilecek? Bugün Amerika’da olan Sayın Erdoğan da davetli, partisi davetli, bakanları davetli ama burada hiçbiri yoklar. Elazığ Valisi’nin, Milli Eğitim Müdürü’nün burada olmasını isterdik.
    Ana muhalefet partisinin milletvekili olarak sayısız açılışa gittim, protokolde yerimi aldım. Bu açılış AK Parti’ye yarar diye bakmadım. Bu açılış millete yarar diye baktım. Siyaset böyle bir şeydir. Bugün bu kıymeti burada birileri bilmiyor olabilir.
