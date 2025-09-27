Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel, Erdoğan’a yüklendi: Meşruiyeti milletten alırsın, Amerika’dan arayamazsın /27 Eylül 2025 20:44

Özgür Özel, Erdoğan’a yüklendi: Meşruiyeti milletten alırsın, Amerika’dan arayamazsın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Trump’la ilişkisini hedef alarak “meşruiyeti milletten alırsın, Amerika’dan arayamazsın” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Afyon mitinginde halka seslendi; konuşmasında hem yerel hizmetleri överek Burcu Köksal’ı kutladı hem de iktidarı ekonomi ve yatırımlar konusundaki başarısızlıklarla suçladı. Erdoğan’ın meşruiyet arayışını eleştiren Özel, “meşruiyet Amerika’dan aranamaz” mesajını tekrarladı.

Özel, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57’ncisi olan Afyonkarahisar’da yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyareti ve Trump’la ilişkisini hedef alarak “meşruiyeti milletten alırsın, Amerika’dan arayamazsın” dedi. Trump’la ilişkiler üzerinden iktidarın dış meşruiyet arayışını eleştirirken, Erdoğan’ın Türkiye çıkarlarına yeterince sahip çıkmadığını iddia etti.


Özel, enflasyon, asgari ücret, emekli maaşları ve kamu kaynaklarının dağılımı üzerinden geniş ekonomik eleştiriler yöneltti. Afyon’a ayrılması gereken kaynakların garanti ödemeleri gibi uygulamalarla büyük kesintilere uğradığını söyleyerek somut örnekler verdi (Zafer Havalimanı garanti ödemesi gibi).

YEREL HİZMETLER VE BURCU KÖKSAL ÖVGÜSÜ

Konuşmanın bir bölümünde Özel, Afyon’daki belediye başkanı Burcu Köksal’ın projelerini övdü — halk gıda marketi, halk ekmek, Zafer Çocukları kreşi, Zafer Kart uygulamaları ve sosyal hizmetler örnek gösterildi.

DIŞ POLİTİKA VE GAZZE MESAJI

Özel, Gazze’de yaşananlara değinerek, bölgeyle dayanışma vurgusu yaptı ve dış politikanın Filistin davasına yeterince sahip çıkmadığını dile getirdi. Erdoğan’ın Trump’la görüşmesinde Gazze gündemini öne çıkarmadığını eleştirdi.

SANDIK ve GELECEK MESAJI

Özel, mitingi bir çağrı platformu olarak kullanıp Afyon halkına “söz verilenleri yerine getirmeyenleri ilk seçimde göndereceksiniz” mesajı verdi. “Sandalyeyi millet verir, millet alır” benzetmesiyle iktidarın koltuğunu milletten aldığı vurgulandı.
