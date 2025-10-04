Özgür Özel: “Erdoğan, bizi yenmek için Akın Gürlek’e güveniyor”

Bolu’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerel teşkilatlara güvenmediğini, bu yüzden yargı kanadına yöneldiğini savundu.



Özel, konuşmasında şunları söyledi: “Erdoğan, Bolu AK Parti teşkilatına güvenmiyor; Bolu Ak Gençlik’e güvenmiyor, kadın kollarına güvenmiyor. Onun için yeni bir kol kurmuş, bizi yenmek için AK Parti’nin yargı kollarına güveniyor; yargı kolları başkanı Akın Gürlek’e güveniyor.”



Gazze konusuna da değinen Özel, Beyaz Saray’ın planının ardından İsrail’in Sumud Filosu’na müdahalesini eleştirerek, “37 vatandaşımız ve 200 aktivist şu anda İsrail’in elinde. Türkiye’de hukuk devletini işletmeyenler, dünyada da vatandaşlarımıza yapılan hukuksuzluklara ses çıkaramıyorlar” ifadelerini kullandı. Özel, uluslararası alanda da Filistin’e destek için temaslarda bulunduğunu belirtti.



Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin olarak Özel, “Ekrem Başkan o diplomasızı üç kez üst üste yendi” diyerek İmamoğlu’nun suçlamalara karşı direncine dikkat çekti. Ayrıca Fatih Altaylı’nın duruşmasına da atıf yaparak yargı süreçlerine tepki gösterdi.



Özel, Gezi davası ve tutuklu gazeteciler üzerinden yargı uygulamalarını eleştirdi; Yavuz Bingöl ve Furkan Karabay örneklerini vererek, “Bizim birbirimizle uğraşmaya değil, hep birlikte mücadele etmeye ihtiyacımız var” çağrısında bulundu.



Ekonomik ve sosyal politikalara dair mesajlar da veren Özel, vergi adaleti ve sosyal yardımlara ilişkin vaatlerini tekrarladı: “100 liralık verginin 89 lirasının milletten, 11 lirasının şirketten alındığı bir düzeni tersine çevireceğiz. Çok kazanan çok vergi verecek, az kazanan az vergi verecek.”



Mitingde okunan Ekrem İmamoğlu’nun mektubunda ise, “Bizi zindanlarda tutanların derdi milletledir” ifadeleri yer aldı. İmamoğlu mektubunda, meydanların direnişin sembolü olduğunu ve demokrasinin korunması gerektiğini vurguladı.



Özel, mitingin ardından TBMM yeni yasama yılı öncesi milletvekilleri kampının Abant’ta düzenleneceğini belirtti ve CHP’nin “iktidara yürüyüş” mesajını yineledi.