Özgür Özel: Erdoğan dünün mağduru, bugünün zalimidir!

İlçedeki Dörtyol Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20:30’da başladı.





Çektirilen bütün eziyetlere, uğradığımız bütün haksızlıklara rağmen, biz siyaseti herkesin iyiliği için yapmaya devam edeceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Bir avuç insan kaybedecek, 86 milyonun kardeşliği kazanacak."





Miting alanına İmamoğlu logolu bayrakları ve posterlerin alınmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in söz konusu bölgeye gittiği bildirildi. CHP Gençlik Kolları'nın hazırladığı pankartlar daha sonra miting alanına alındı.





"Evet, ben AK Partiliydim. Oraya oy verdim. Ama CHP geldi. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı oldu. Yüzümüzü güldürdü. Allah razı olsun diyecekler.





Esenler bilir ki Erdoğan, dünün mağdurudur ama bugünün zalimidir. Esenler hatırlar; ona yapılmadı bunlar. Ama o yirmi beş yıldır bunu anlatır. Bunu anlatır, “mağdurum” der.





İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasından tutuklanmasının ardından CHP'nin mitingleri devam ediyor.İstanbul’daki ilk miting Şişli’de düzenlendi; burayı sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, (İstanbul Üniversitesi) Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik buluşmaları izledi.Her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarında bu hafta adres Esenler oldu.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, konuşmasında İmamoğlu'nun pankartını göstererek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:"Bu pankartlara engel olmak istediler. İlçe binalarımızdan Ekrem Başkanın afişlerini indirmek istediler. Onu susturmaya çalıştılar. Şimdi de görüşmemize engel oluyorlar. İstanbul'da her gün posterlerle 17 ile 19 arası bütün meydanlarda, metrobüs duraklarında olacağız. Erken seçim sandığı milletin önüne gelene kadar asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz."Özgür Çelik konuşmasının ardından tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını aktardı.İmamoğlu, aktarılan mesajında özetle şunları söyledi:"Bize kimse diz çöktüremez. Bizi ancak adaletsizlik yıkar. Ama maalesef devletin temeli, ortak hayatımızın en yüce değeri olması gereken adalet, bugün bir şahsın, Recep Tayyip Erdoğan’ın saldırısı altında.Erdoğan’ın ekonomide yarattığı adaletsizlikler, milletin belini büküyor. Kendisini savcı ilan eden Erdoğan’ın yargı eliyle yol açtığı adaletsizlikler birliğimizi, kardeşliğimizi zedeliyor, devlete güveni sarsıyor.Şimdi de ahtapot masalı uydurdu. Yakında, kendisine oy vermeyen herkesi bir suç örgütünün üyesi ilan edecek. 15,5 milyon oyla cumhurbaşkanı adayı olarak karşına çıktığım gün mü suç örgütü lideri olduğumu anladın? Masal anlatmayı bırak Erdoğan. Madem biz ülkeyi ahtapot gibi sarmış bir suç örgütüymüşüz, madem ortada iddianame bile yokken sen bu durumu biliyorsun, ver elindeki bilgileri savcılığa, bir an önce yazdır iddianameyi.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, miting alanında toplanan kalabalığa seslendi.Özel'in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:"Anadolu'nun dört bir yanından gelip, el ele, omuz omuza hayata tutunmaya çalışan komşular burada.Yedinci gece mitingi bu. Saraçhane'den sonra Ekrem Başkan'a özgürlük diye koştuğumuz gece mitinglerinde, "erken Esenler'e gitme, Esenler'de o meydanı dolduramazsın" dediler. "Esenler AK Parti'nin kalesidir, Esenler'de olmaz" dediler. Ancak Esenler'e geldik, gördük ki Esenler ne AK Parti'nin kalesidir ne de başkasının. Esenler artık milletin kalesidir!Esenler halkı merttir, yiğittir, vicdan sahibidir. Buraya yaşadığımız adaletsizliklerden Esenler'in vicdanına sığınmaya geldik. Başımızın tacı Esenler'e... Seçimlerde yüzde 14 oy alıp küsmediğimiz, yüzde 12 oy alıp küsmediğimiz... Gayret edip çalışıp, son seçimlerde yüzde otuz dörtlere kadar geldiğimiz Esenler'e bu gece biz miting yapmaya değil, Esenler'de eylem yapmaya geldik. Sonuç almaya geldik.Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye İttifakı olarak geldiğimizde, evet gün gelecek, devran dönecek ama AK Parti hesap verecek dediğimizde, Esenler'deki AK Parti üyesi abim, ablam, amcam evladı mülakata girecek diye üye yapmışlar veya ikna etmiş, üye yapmışlar.Bir sebepten yokluk, yoksulluk varmış, bir sebepten üye yapmışlar. Bunu deyince, "yokluk var, açlık var, işsizlik var ama CHP gelirse AK Parti'ye hesap soracak" diyorlar. Acaba benim başıma ne gelecek diyorlar.Şunu bilin. Elbette hesap sorulacak. İktidara geldiğimizde bağımsız yargı, hırsızlardan, yolsuzlardan ve darbecilerden hesap soracak!Ancak; Esenler'in AK Partilisiyle, AK Parti gençlik kollarındaki gençlerle, AK Partili esnafla, AK Partili işçiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilişkisizliği olacak.Bu gece mitingleri, her İstanbullunun, her demokratın varlığını göstermek istediği, beklenen, özlenen mitingler... Bu akşam! Bu akşam bu enerjiyi, bu yüksek enerjiyi Esenler’de yaşıyoruz. Gelecek hafta çarşamba ise hep birlikte Sancaktepe’deyiz!23 Nisan’da İstanbul’da bir deprem yaşadık. Yapısı dolayısıyla Esenler daha da tedirgin oldu. Birçoğunuz evlere girmediniz, giremediniz. İşte o gece bu ilçeden, bütün Türkiye’ye muhteşem bir görüntü, muhteşem bir kare, muhteşem bir video yansıdı.O gece, canım Esenlerli ablalarım evin önünde, ara sokaklarda yer sofrasında, oklava ellerinde ekmek açtılar, yufka açtılar. Eve giremeyen, evinin önünde bekleyenlere köy usulü bir dayanışmayla karınlarını doyuracak bir ekmek, bir yufka dağıttılar.O gün gördük ki, biz Esenler’deki bu iyiliğe, bu hüsnüniyet, bu iyi kalp oldukça kimse ne Esenler’in, ne İstanbul’un, ne Ekrem Başkan’ın bileğini bükemez. Çünkü iyiler, iyi insanlar haklıdır. Onlar kazanacak. Siz kazanacaksınız!Bakmadan, bir başkasının imdadına koşan vicdanlı Esenler’e şunu anlatmak, şunu hatırlatmak isterim:19 Mart sabahı yaşadıklarımızın bir başka örneği yok. Tayyip Erdoğan... Esenler’den çok oy almış, destek görmüş Erdoğan... Yıllar önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’yken, bugün Ekrem Başkan’ın muhatap olduğu tüm suçlamalarla ve fazlasıyla muhatap oldu.Ancak hatırlayalım ki:Bir gün polis arabası evine varıp, eşinin yanında kapıya dayanıp, gözaltına alınıp, polis merkezine götürülmedi. Bir gün tutuklanıp da hapse konulmadı. Bütün yargılama tutuksuz gerçekleşti. Mahkeme karar verdi, yine içerik olmadı. Temyiz aşaması, yargı süreci geçti. Artık suçu kesinleşince, Saraçhane’den çıkıp, kurbanlar kesilerek, dualar edilerek cezaevine yollandı. Kimse konağına girmedi. Kimse onu itip kakmadı. Ve aldığı cezayı öyle yüksek güvenlikli mahkemelerde değil, Pınarhisar’da, yanında yatacak arkadaşı bile belli olacak şekilde geçirdi. Oradan çıktı.Bana sorarsanız Tayyip Bey o cezayı almamalıydı, hiç hapiste yatmamalıydı. Ama… ona yapılmayanı, sadece cumhurbaşkanı olmasın diye, 31 yıl önce aldığı diplomasını iptal edenler; sabahın erken saatlerinde evinin kapısına dayananlar; eşinin bulunduğu evden onu zorla gözaltına alanlar; dört gün Vatan Emniyet’te tutanlar; ve onu oradan alıp Silivri’ye koyanlar; iki aydan fazla süredir de her akşam televizyonlardan, TRT’den dünya kadar yalanla ona, ailesine saldıranlar…Bugün Türkiye’ye şunu hatırlatıyorlar:Torpiller, haksızlıklar milletin canına tak etti. Yasaklar, zulümler milletin canına tak etti. Canımıza tak eden şeyin adı, bu takın açılımı tek adam krizidir. Şimdi Esenler'den, bir başlangıcı ilan etmek isteriz. Esenler emeğinin karşılığını alamayan başkentlerden biridir. Yarın ilk iş DİSK'e sonra TİSK'e, cuma günü sabah HAK-İş'e ve Türk-İş'e Sağcı solcu ayırmadan tüm yapılara gidip içinde bulunduğumuz asgari ücret sıkıntısına çare arayacağız. Çare ara zam almaktadır.Yılın ilk dört ayında TÜİK'in hesapladığı enflasyonla bile hesaplansa 22 bin liradan 19 bine düşmüştür. Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin liranın altında bırakın geçinmek sürünmek zorunda kalacağız. Hep beraber ara zammı almak için mücadele zamanıdır. Talebimiz asgari ücretli için ara zam, emekli için seyyanen zamdır.Hakkımızı söke söke almaya var mıyız? Bizden erken kalkan kötüler, Ekrem Başkan'a polis yollamış ama kendi kayyımlarını hazırlamışlardır. İstanbul'u bir atanmışa, bir eski bakana vermeyi istiyorlardı. Ama gittik Saraçhane'de 7 gün 7 gece direndik. İstanbul'un iradesine sahip çıkan kahramanlara selam olsun."