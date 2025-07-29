Özgür Özel, Erdoğan'a 'yalancı' dedi

Erdoğan'ın "30 büyükşehrimiz var. İtfaiyecilik büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstlenecektir" ifadelerine yanıt veren Özel, şunları söyledi:



"Hayatımda duyduğum en büyük yalan. Hatta ve hatta yetkileri yok. Bazen yetkiniz yok gelmeyin bile dedikleri oluyordu geçmişte, keşke büyükşehirlerin elinde öyle bir imkan olsa. Büyükşehirlerin elinde hava aracı bulundurma yetkisi bile yok artık."



Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:



"Arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında toplamda şu oluyor, bu oluyor. İlk başta liyakatsizlikten ve yönetim beceriksizliğinden başlayarak geldiğimizde iktidarlarının bu son döneminde ülkede kadınlar için de, çocuklar için de, yoksullar için de, emekçiler için de, ormanlar için de, ormanın içindeki hayvanlar için de söndürmeye çalışan orman emekçileri için de felaket felaket üstüne geliyor.



Bir şey var ki, bir şey var ki bu kadar kötü her şey. Yani ülkenin ekonomisini bunlar yönetiyor. Dünyadaki en yüksek gıda enflasyonu olan ülke Türkiye. Adını bilmediğiniz Afrika ülkelerinden daha kötü durumda. Ülkeyi yıllardır bunlar yönetiyor. Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Türkiye'de faizler Ukrayna ile Rusya'dan fazla. Dünyada ikinci yüksek faiz var Türkiye'de.



Pandemi oldu, pandemiden sonra enflasyon herkesin derdi oldu. Dünya 3 olan enflasyonu 6'da durdurdu, geri çevirdi. Bunlar kendi hesaplarına göre 80'den çevirdiler. Hala yüzde 40'larda enflasyonla boğuşuyoruz. Ne yapıyorlarsa, nasıl yönetiyorlarsa hiçbir şey iyi gitmediği gibi yangın yönetimi, yangın söndürme işi de iyi gitmiyor.



"ERDOĞAN AĞZINI AÇMAZSA İYİ OLUR"



Bu envanter meselesinde ağzını açmazsa iyi olur Sayın Erdoğan. Çünkü 14 tane envanterinde lüks uçak var. Cumhurbaşkanının uçağı olur. Devletin bir tane uçağı olur. Hadi bir tane de yedeği olur. 14 uçak var. Bakan yardımcıları bile Türkiye'de tarifeli uçmuyor. Ayakları yere basmıyor. Ama yangın dediğimiz zaman herkesin gözü gökyüzünde yeterli müdahale yapılamıyor.