Özgür Özel: Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerimize darbe girişimi var

AKP'den devraldıkları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin toplam 30 milyar TL borcu olduğunu aktaran Özel, "Türkiye'nin en borçlu belediyeleri AKP'den CHP'ye geçen belediyeler" dedi. ''Bize enkaz devrettiler başkanlarımız her şeye rağmen inanılmaz bir gayretle çalışıyorlar. Elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan bir iktidar var ama başaramayacaklar" diye konuştu.





Geçmişte tahsil edilmeyen SGK ve vergi alacaklarının hepsini birden tahsilata koymanın milletin seçtiklerine meydan okuma anlamı taşıdığını kaydeden Özel, "O yüzden milletimizi, Cumhurbaşkanı talimatıyla, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere karşı girişilen mali darbe girişimine karşı müteyakkız olmaya, dikkatli olmaya, ne yapıldığını görüp zihne yazmaya davet ediyorum. Sizin seçtikleriniz, size hizmet edemesin diye 22 yıldır yapmadıkları işi bugün yapıyorlar ama bunu başaramayacaklar. Bütün darbeleri püskürttüğümüz gibi bu darbe girişimini de geri püskürteceğiz, biz kazanacağız, millet kazanacak. Devleti kendisine alet eden saray rejimi kaybedecek" değerlendirmesinde bulundu.





"Tayyip Bey, sayın Erdoğan, en çok övündüğü konu, 'altı tane sıfır attım, paradan' diyor. Biz de atacağız. Biz onun gibi altı sıfır atmayacağız, bir sıfır atacağız. O, altı sıfırı etiketlerden, fiyatlardan, masraflardan da attı, döndü maaşlardan da attı. CHP iktidarının 10. yılında, bugüne dönüp baktığınızda bir sıfır attığımızı göreceksiniz ama maaşlardan değil, sadece fiyatlardan. Yani bugünkü maaşı alacaksınız ama mazotun 4 lira olduğunu göreceksiniz, dana kıymanın 55 lira olduğunu göreceksiniz. Bu, alım gücünün 10 kat artması demek."





"Arada 10 kat fark var. Burada dünyanın en iyi arabaları üretiliyor ama kendileri mütevazı arabalara biniyorlar. Bu taraftakilere satıyorlar. Dünyanın en pahalı Mercedes'ini, Limuzin'ini 10 tane Merkel'in ülkesi üretti o tarihte. Merkel kendisi mütevazı minibüse bindi. İki tanesini bize sattı. Geri kalanını bu taraftaki ülkelere sattı. Burada saraylar büyük, liderler zengin, arabalar lüks, uçaklar onar onar. Bu tarafta tarifeli uçuyorlar, ucuz evde oturuyorlar ama buranın halkı sürünüyor, buranın halkı zengin. Önümüzdeki seçim, referandum niteliğinde olacak. Avrupa Birliği hedefinde hızla kalkınan, zenginleşen bir ülke mi? Şangay İşbirliği Örgütünün peşinde 4 bin 500 dolarlık bir ülke mi? Biz bu ülkeyi önce 45 bin, sonra 55-60 bin dolar milli geliri olan bir hale getireceğiz. Paradan değil, etiketlerden sıfır atacağız. Maaştan değil, masraftan sıfır atacağız."





BirGün'de yer alan habere göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarının tahsiline ilişkin tartışmalara değinen Özel, "CHP'li belediyeler iş yapmasın diye çok haksızlığa uğruyorlar" dedi.Erdoğan'ın talimatıyla CHP'li belediyelere mali darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyen Özel, "Türkiye'nin en büyük dayanışmasını örgütleriz ama yine de vatandaşı mağdur etmeyiz. Siz, bizi çok hafife alıyorsunuz. Üzerimize gelirseniz en yaratıcı formüllerle, en cesur kararları alırız. Tarih önünde bir kez daha mahcup olursunuz" ifadelerini kullandı.Yapılacak ilk seçimlerde Türkiye'de iktidarın değişeceğini söyleyen Özel, "Devlet milletin karşısına dikilirse orada devlet değil millet kazanır" dedi.Özel, birlik ve beraberlik içinde, kendi yollarında kararlılık içinde yürüdüklerini, kavga etmeden, hakaret etmeden, vatandaşın derdi dışında hiçbir derdi, meseleyi konuşmadan, sorunlarının nasıl çözüleceğini konuşarak ilerlemeye devam edeceklerini anlattı. Temmuz ayı anketlerinin dün açıklandığını, bu konuda anket yapan tüm firmaları takip ettiklerinin bilgisini veren Özel, "Allah'a şükür hiçbirinde seçimden beri ikinci parti olmadık" dedi.Özel, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP iktidarında bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Şangay İşbirliği Örgütü'nde ortalama milli gelirin 4 bin 500 dolar, Avrupa Birliği'nde ise 45 bin dolar olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, bir gazetecinin CHP'nin tüzük kurultayının ertelenip ertelenmediğine dair sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:"İlan ettiğimiz gibi (eylül) 4'ünde Sivas'ta sembolik açılışını yapacağız. Sivas Kongresi'nin olduğu salonda. Genel başkan, parti meclisinden, meclis grubundan, il başkanlarından temsilcilerle 5'i tüzük komisyonunun son toplantısının yapılacağı gündür. 6-7-8-9 Eylül günlerinde de hem tüzüğümüzü değiştireceğiz hem de program kurultayıyla ilgili hazırlık çalışmalarımızı yapacağız. Son derece çağdaş, güçlü, etkili bir parti programına, net bir parti programına ihtiyacımız var. O çalışmayı da önemsiyoruz. Kurultaydan önce verdiğimiz tüm sözleri tutuyoruz. Tüzükle ilgili değişiklik sözümüzü de eylül ayının başında tutmuş olacağız. Karar delegelerin. Biz, bütün ilçelerden, illerden görüşleri topladık. Sosyal medya üzerinden gelen 7 bin görüşü derledik, tüzük komisyonumuza teslim ettik. Bütün beklentileri karşılayan, parti içi demokrasiyi güçlendiren çok iyi bir tüzük yazılacak ve bir bahar, bayram havası içinde yapacağımız kurultaydan da tüzüğümüzü hem geliştireceğiz hem daha demokratik hale getireceğiz."Özel, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile tarihi belediye binasında görüştü, ardından bina önündeki yurttaşlara hitap etti.Özel, il başkanlığındaki temaslarının ardından gazetecilere kısa bir demeç verdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde dakikalarca alkışlandığı anımsatan Özel, "Savaş suçlusu Netanyahu ABD'de alkışlandı. O vicdansızlara sormak lazım; neyi alkışlıyorsunuz? Katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın. Bütün Türkiye siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin'in yanında, ABD'nin karşısındadır" diye konuştu.