Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel, Erdoğan'la Masaya Oturacak mı: CHP cephesinden açıklama /22 Ağustos 2024 16:59

Özgür Özel, Erdoğan'la Masaya Oturacak mı: CHP cephesinden açıklama

CHP'li belediye başkanlarının Özel'e Erdoğan ile 'SGK borçlarının yapılandırılması' konusunda görüşmesi için baskı yapıldığı öne sürülmüştü. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddia ile ilgili konuştu. Emir, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanıyla görüşmek üzere bir planı, girişimi, çabası söz konusu değildir” dedi.

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CHP ile AKP arasındaki “SGK Borçları” tartışması halen sürüyor. İktidar, CHP’li belediyelerin SGK’ya olan borçlarının ödenmesi için baskı yaparken, CHP tarafı ise bunu reddediyor ve borçların büyük çoğunluğunun AKP döneminden kaldığını söylüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana’daki yeni havalimanı açılışında bu borcu hatırlatarak, “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı bunların tahsilini artık kaynağında yapacaktır” demişti.

Son olarak, belediye başkanlarının, belediyelerin SGK borçlarının yapılandırılması için CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Erdoğan ile görüşmesi konusunda baskıda bulundukları iddia edilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM’de düzenlediği kapalı toplantıda böyle bir talep, öneri olup olmadığını bilmediğini söyledi. Emir, "Borçların bu şekilde bir cezalandırma gayesi için değil, bir alacak tahsilatı için yapılandırılması ve tahsil edilmesi gerekmektedir. Şu an için Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanıyla görüşmek üzere bir planı, girişimi, çabası söz konusu değildir” dedi.
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