Özgür Özel erken seçim için talimat verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''gölge bakanlarına 6 aylık sürede program çalışmalarının tamamlanması'' talimatını verdi. Nisan ayına kadar geçen bu süreçte, gölge kabine 81 ilde aktif olarak bulunacak. MYK toplantılarının iki haftada bir Ankara dışında farklı şehirlerde yapılması kararlaştırıldı. Bu takvime göre ilk MYK toplantısı, 7 Ekim’de Hatay’da yapılacak.







CHP’NİN HEDEFİ İKTİDAR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimlerindeki CHP'nin zaferinin ardından, erken seçim tartışması gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025’teki erken seçim çağrısının ardından CHP’nin hedefi iktidar olarak belirlendi.





“NİSAN AYINA KADAR TAMAMLAYIN”

Özel, gölge kabine üyelerinden kendi alanlarındaki programlarını en geç nisan ayına kadar tamamlamalarını istedi. Bu süreçte CHP MYK üyeleri, örgütle daha sık bir araya gelecek. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, CHP’nin MYK toplantılarının iki haftada bir farklı bir ilde yapılması kararlaştırıldı.





İLK TOPLANTI HATAY'DA YAPILACAK

Alınan karara göre, 7 Ekim Pazartesi günü yapılacak MYK toplantısının 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da düzenleneceği öğrenildi.





PARTİ NE YAPACAĞINI ÖRGÜTE AKTARACAK

Farklı şehirlerde düzenlenen MYK toplantılarının örgüt motivasyonu açısından önem taşıdığını vurgulayan parti kurmayları, “Gölge bakanlıkların olduğu MYK toplantıları farklı illerde yapılacak. Böylece parti ne yapacağını anlatmış olacak. Kendi politikalarımızı da bir anlamda örgüte aktarmış olacağız. Örgüt faaliyetlerinin biraz daha yoğunlaşacağı bir süreç olacak“ dedi.





30 EYLÜL'DE SAĞLIK ÇALIŞTAYI

5-8 Eylül’de, “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlıklı 20’inci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın son günlerinde başlatılan parti programı hazırlığı, önümüzdeki aylarda hızlandırılacak. Genel Başkan Özel’in gölge bakanlara altı ay süre verdiğini aktaran parti kurmayları, ''Genel Başkanımız en geç Nisan 2025’e kadar kendi alanlarımızla ilgili çalışmaları bitirmemizi istiyor'' dedi. Bu kapsamda, gölge bakanların kendi alanlarında çalıştaylar düzenleyerek parti programlarını oluşturması kararlaştırıldı.





GÖLGE BAKANLAR İL İL GEZECEK

Gölge bakanlar ayrıca il gezileri yaparak örgütün de program oluşturma sürecine aktif katılımını amaçlıyor. Bu kapsamda CHP Gölge Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül’de ''Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı”nı düzenleyecek. Ardından Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanlarında da çalıştaylar düzenlenmesi bekleniyor.





“ERKEN SEÇİM HALKIN GÜNDEMİNDE”

CHP Lideri Özel’in Kasım 2025 erken seçim çağrısının ardından çalışmalarına başlayan CHP kurmayları, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Erken seçim bizim gündemimizde yok” ifadelerini ise erken seçimin halkın gündeminde olduğunu söyleyerek eleştirdi. Kurmaylar, 2025 Kasım’dan sonra Meclis’in erken seçim kararı almasına destek vermeyeceklerini de ifade ediyorlar.



