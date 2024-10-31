Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel Esenyurt'ta: Halkın iradesine darbe yapıldı /31 Ekim 2024 14:31

Özgür Özel Esenyurt'ta: Halkın iradesine darbe yapıldı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atanmasını protesto etmek için ilçeye gelen CHP lideri Özgür Özel, "Esenyurt'un iradesine darbe yapıldı. Bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız" dedi.

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasına tepki gösteren CHP, MYK toplantısını bugün Esenyurt İlçe Binası'nda yapacak. Tüm belediye başkanlarına da Esenyurt'a gelme çağırısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesi saat 16.00'da ilçe meydanında düzenlenecek mitinge davet etti.

MYK toplantısı öncesi ilçe binası önünde konuşan CHP lideri Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, dün Esenyurt'un iradesine, her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyım atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere bütün programları iptal ettik ve Esenyurt'tayız. MYK'mız toplanmış durumda, birazdan o toplantıya başkanlık edeceğiz. Saat 16.00'da da belediye önüne bir çağrı yapmıştık. Esenyurt Belediyesi'ne el koyanlar akıllarınca polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler. Sorduk, en büyük meydan neresi diye, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ymış. Saat 16.00'daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak güncellenmiştir. Tüm Esenyurtluları saat 16.00'da meydana bekliyoruz. Bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız."

İLÇE BİNASI ÖNÜNDE BİBER GAZI
CHP Esenyurt İlçe Binası'na gitmek isteyen aralarında CHP milletvekilleri Mahmut Tanal, Özgür Karabat ve Ali Mahir Başarır'ın olduğu partililer polis tarafından engellenmek istendi. Yola barikat kuran polis partililerin yürümesine izin vermedi. Meydana yürümek isteyen CHP'lilerin barikatı zorlaması sonucu polis biber gazı sıktı. CHP otobüsünün önü TOMA ve zırhlı araçlarla kesilirken CHP’liler duruma tepki gösterdi.
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