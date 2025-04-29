Özgür Özel formülü açıkladı: ‘Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkamazsa...'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi halinde işletecekleri formülü açıkladı.





Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube'da yayımlanan programına katıldı. Özel burada gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutukluluğunun sürmesi halinde nasıl bir yol izleyeceklerini açıkladı.





İmamoğlu'nun ön seçimde 15 milyon oy aldığını hatırlatan Özel, "15 milyonun adayıdır, istese de adaylıktan çekilemez" dedi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel, şunları söyledi:





"Eğer İmamoğlu bundan sonraki süreçte hala içeride olmaya devam ederse biz CHP olarak durmayacağız. Ben otobüsün üstüne çıkacağım, aynı anda Mansur Yavaş olacak başka şehirde olacak. Grup Başkanvekillerimiz, milletvekillerimiz başka şehirlerde olacak. Bu süreçte devam edeceğiz.





İmamoğlu'nu Silivri'de tutup yasak getirsinler yüzde 70 oy ile seçimi alırız, parlamentoda Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu alırız. 15 günde Anayasa'yı değişir, İmamoğlu çıkar görevine başlar.





Tayyip Erdoğan için bulunan formül bulunur. Ya da büyük bir coşkuyla hızla güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığı yapılır.





Bir Cumhurbaşkanı seçilir, Cumhurbaşkanı Yavaş olur, Başbakan İmamoğlu olur. O sürece katkı sağlayan Cumhurbaşkanı olarak milletin gönlündeki figür olur."





“ENVANTERDE BU JAMMERLAR VARDI”

Özgür Özel programda ‘jammer’ konusuna ilişkin de konuştu. Özel, "İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü vardı" dedi.





“CHP’DE BANTLAMAK İSTEDİLER, İZİN VERDİK, BANTLADILAR”

Özel ayrıca kameraların bantlanmasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:





“İbrahim Kalın bizim partiye geldi. Herhalde yüzünü gizlemenin kimseye bir şeyi yok! Otoparktan girişi, asansör çıkışı, toplantı odası gidişi, bütün kameralarımızı CHP’de bantlamak istediler, izin verdik bantladılar.”





Jammer ile ilgili bir ayrıntı daha anlatan Özel, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili de konuştu.





Özel, şunları söyledi:





“7 Mart 2025’te Avrasya Toplantı Merkezi’nde hem salonun bütün kameraları hem de Erdoğan’ın çıkıp dinlendiği makam odasının olduğu kattaki kameralar koruma ekibi tarafından teker teker bantlandı. Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa bizim de Cumhurbaşkanı adayımız o ihtiyaçtan kullanıyor.”