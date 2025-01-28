Özgür Özel gözaltına alınan üç gazeteci için heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişiyle görüşen ve görüşmesini Halk TV canlı yayınında açıklayan gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Pehlivan'la birlikte, kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek de gözaltına alındı.



Halk TV yayınına telefonla bağlanan CHP lideri Özgür Özel, şunları söyledi:



"Halk TV ailesine geçmiş olsun demek istiyorum. Çok üzüldük. Yakından takip ediyoruz süreci. Fevkalade bir yanlışın içindeler yine. Bugün grup toplantımızda çizdiğimiz Türkiye tablosundan farklı bir şey değil. Her iki Barış kardeşimin de cezaevi günlerine de tanıklık etmiş, gazetecilik yaparken de çok yakından takip etmiş birisi olarak, bir haberi doğrulatmak için ne kadar çaba sarf ettiklerini, bir haberin altına isimlerini koymak için meslek ahlakı açısından ne kadar titizlendiklerini bilen birisiyim. Halk TV'den arandığını bilen ismi belli, cismi belli, ne yaptığı belli olan birisi ile yapılan bir görüşme. Bu kadar merak edilen birisi bir anda gündeme bomba gibi düşmüş olan birisinin görüşülmesi, sesinin duyulması ve sorulan sorulara cevap vermesi kadar, yoksa kişi diyebilir ki 'ben bu sorulara cevap vermek istemiyorum, görüşmek istemiyorum'. Bunları söylemiyor sonrada işte gözaltı. Serhan Bey'in ise sorumlu müdür sıfatıyla gözaltına alınması fevkalade rahatsız edici, basın özgürlüğü açısından kabul edilemez bir süreç. Hukukçu arkadaşları görevlendirdik. Süreci takip edecekler. Yani bu kadarı da çok rahatsızlık verici basın özgürlüğü açısından ama daha kötü bir sürece evrilmemesi için en yakından takip edeceğiz biz de."



CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut başkanlığındaki heyette; Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Taşkın Özer, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yer alacak.



Heyet, gözaltı süreçlerini takip edecek ve gazetecilere hukuki destek verecek.