Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddia: Esad ile görüşme talebi yok /01 Ekim 2024 19:48

Özgür Özel hakkında dikkat çeken iddia: Esad ile görüşme talebi yok

Gazeteci yazar Hüsnü Mahalli, Katıldığı programda Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Şam'a gideceği yönündeki açıklamalarına değindi. Mahalli, “Özel, Esad ile görüşmek istediklerini söylüyor ama Suriye tarafındaki arkadaşlarımla konuştuğumda böyle bir başvuru bile olmadığını belirtiyorlar” ifadelerine yer verdi.

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12punto’da yayınlanan Tuncay Mollaveisoğlu ile 12'den programının bu haftaki konuğu gazeteci yazar Hüsnü Mahalli oldu.

Mahalli, Ortadoğu'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirirken, CHP lideri Özgür Özel'in Şam'a gideceği yönündeki açıklamalarına da değindi. Mahalli, Özel’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme talebenin olmadığına değindi.

'BÖYLE BİR GÖRÜŞME TALEBİ YOK'

Mahalli, şu ifadelere yer verdi:

"Özgür Özel, Esad ile görüşmek istediklerini söylüyor ama Suriye tarafındaki arkadaşlarımla konuştuğumda böyle bir başvuru bile olmadığını belirtiyorlar. Belki aracı kişiler olabilir ama Esad'ın çevresinden aldığım bilgiye göre, böyle bir görüşme talebi yok"

'TÜRKİYE YÜZDE 100 TEHDİT ALTINDA'

Türkiye'nin ciddi bir tehdit altında olduğunu aktaran Mahalli, "Türkiye yüzde 100 tehdit altında. Bu işlerin şakası yok. İlk hedef belki Türkiye değil ama kesinlikle tehlike altında. Birinci tercih savaş, ikinci tercih ise ülkeyi ekonomik ve mali açıdan çökertmek. Üçüncü olarak da PKK gibi gruplar aracılığıyla içeriden eylem yaptırmak. Cübbeli Ahmet bile Türkiye’de Vahhabilerin silah yığdığını söylemişti, ancak kimse bunu ciddiye almadı" ifadelerine yer verdi.

Mahalli, bu tehditlerin Orta Doğu'daki tarihsel ihanetlerle bağlantılı olduğunu söyleyerek, "Ortadoğu'yu anlamak için bölgenin tarihini bilmek gerekir. Bu coğrafyada en tehlikeli şey ihanettir. Kim kime ne kadar ihanet ettiğini göremezsen, bölgede hiçbir şeyi anlayamazsın" şeklinde konuştu.
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