Özgür Özel: ”İBB davasında gizli tanık ‘ilke’ tanıklıktan çekildi”

İLKE TV’de canlı yayına çıkan CHP lideri Özgür Özel, İBB soruşturmasına ilişkin daha önce hiç açıklanmamış yeni bir bilgiyi ilk kez kamuoyuyla paylaştı.



”GİZLİ TANIK İLKE DE TANIKLIKTAN ÇEKİLDİ…”



Özel, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına gerekçe yapılan gizli tanık ifadelerine ilişkin son dakika bilgisi paylaştı. Özel, kamuoyunda “Meşe” olarak bilinen gizli tanığın ifadelerinin ardından tutuklama kararı verildiğini, ancak iddianame aşamasında bu tanığın dosyada yer almadığını söyledi.



Özel, gizli tanık Meşe’nin iftira attığını ya da iftira attırıldığını düşündüğünü belirterek, “Meşe’nin ifadeleri sorularak Ekrem İmamoğlu tutuklandı. Ancak iddianame çıkınca Meşe yoktu. ‘Delirmiş’, ‘çözülmüş’ denilerek dosyadan çıkarılmıştı” dedi.



Meşe’nin yerine gizli tanık olarak “İlke”nin dosyaya dahil edildiğini ifade eden Özel, İlke’nin Meşe’nin söylediklerini birebir, noktasına virgülüne kadar tekrar ettiğini söyledi. Özel, Meşe’nin ifadesinden dört gün sonra yazılı başvuruda bulunarak tüm ifadelerini geri çektiğini ve koruma tedbirlerinin kaldırılmasını istediğini, bu yazının da ellerinde bulunduğunu aktardı.



KENDİLERİNDEN GİZLENMİŞ!



Özel, Meşe’nin ardından yerine getirilen gizli tanık İlke’nin de tanıklıktan vazgeçtiğini açıkladı. “Gizli tanık Meşe’nin yerine ikame edilen İlke de tanıklıktan çekildi. Buna ilişkin resmî belge elimizde” diyen Özel, bu bilginin iddianame aşamasında kendilerinden gizlendiğini savundu.



İlke’nin tanıklıktan çekildiğine dair belgenin kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Özel, “Yarından itibaren bunu açıklayacağız. Belgesi var, hatta arkadaşlar çıktı alıp getirirse yayında da gösterebiliriz. Bu belgeyi yayından bir saat önce gördüm” ifadelerini kullandı.



Özel, gizli tanık İlke’ye sonrasında ne yapıldığına dair bilgileri olmadığını belirterek, “Ama Meşe’nin söylediği her şey zorunlu olarak İlke’ye de söyletilmişti. İlke de tanıklıktan vazgeçti” dedi.

