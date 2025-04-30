Özgür Özel, İBB'ye kayyım iddiasına sert çıktı: 'Kalkışanı perişan ederiz'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye gündemini oluşturan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Euronews Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreci “darbe” olarak nitelendirerek, şunları söyledi:





"Burada muhalefetin sorumluluğu demokrasiyi savunmak. İktidarın da göze aldığı şey, bir darbe girişimidir. Biz 15 Temmuz gecesi bu iktidara darbe yaptıklarında bu iktidarı çok sevdiğimiz için değil, demokrasiyi çok sevdiğimiz için seçilmiş parlamentonun, seçilmiş iktidarın arkasında, darbecilerin karşısında durmuştuk. Biz o gece bu sınavdan geçmiştik. Şimdi AK Parti'nin bu sınavdan geçip geçemeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Bu katıksız bir darbe girişimi, şüphesiz bir darbe girişimi. Türkiye kamuoyu da bunu böyle kabul ediyor ve darbe girişimi karşısında büyük bir kararlılıkla duruyor. Biz muhalefet olarak dağılmamak, bölünmemek, ortak doğruları savunmak durumundayız. Çünkü bu darbe girişimi kendilerince ‘ustaca’ demeyeyim ama uyanıkça planlanmış."





"İKLİM DAHA FAZLA SERTLEŞEMEZ"

"Terör" suçlamasını, muhalefeti bölmeye yönelik bir hamle olarak tanımlayan Özel, bunun milliyetçi seçmeni korkutmak ve uzaklaştırmak için yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti:





"Siyasi iklim ne yöne gidecek, serteleşecek mi?" sorusuna, "Erdoğan sertleşmeden fayda görmedi ve bütün hesapları terse döndü. O yüzden bir süredir de geri adım atmış durumda. İkinci dalga operasyonları, ilk dalga gibi üst perdeden sahiplenemiyorlar, sahiplenemezler de. Ama ben bundan sonra daha fazla sertleşeceğini düşünmüyorum. Sertleştikçe kendisi kaybediyor. Biz de mücadele ettikçe güçleniyoruz."





"KAYYI M EKONOMİYİ BATIRIR, SOKAKLARI KARIŞTIRIR"

Özgür Özel, "İBB’ye kayyım atanması halinde ne aksiyon alacakları" sorusu üzerine şunları kaydetti:





"İBB’ye kayyım atanmasını yakın yere koymuyoruz. Buna kalkışanı da perişan ederiz. İBB'ye kayyım atamaya çalışmak büyük bir öngörüsüzlük olur ve Türkiye'yi karıştıran ve Türk siyasetine, demokrasisine çok zarar veren bir iş olur. Türkiye ekonomisini berbat eden bir iş olur. Türkiye'nin zaten çok önemli kaynakları bu işe gitmişken bütün rezervlerinin tükeneceği, büyük bir ekonomik krizin olacağı, borsanın çökeceği, yabancı yatırımcının kaçacağı, faizlerin tırmanacağı, risk piriminin yükseleceği bir adımı atmalarını doğru bulmuyoruz. Bu adım Türkiye ekonomisini batırdığı gibi sokakları da karıştırır."











