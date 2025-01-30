Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: İktidar, Türkiye’yi keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor /30 Ocak 2025 11:08

Özgür Özel: İktidar, Türkiye’yi keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor

Gazeteci Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösteren CHP lideri Özgür Özel, "İktidar Türkiye’yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘bilirkişi soruşturması’ nedeniyle Halk TV Genel Yönetmeni Suat Toktaş’ın tutuklanmasına sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile tepki gösterdi.

İktidarın, kendinden olmayan herkese açıkça düşman hukuku uyguladığını savunan CHP lideri Özgür Özel, “Son olarak Sn. Suat Toktaş’ı gazetecilik yaptığı için tutuklamak sadece basın özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır” dedi.

Özel, “İktidar Türkiye’yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor” dedi.

Özgür Özel’in paylaşımı şu şekilde:

“İktidar, kendinden olmayan herkese açıkça düşman hukuku uyguluyor.

Son olarak Sn. Suat Toktaş’ı gazetecilik yaptığı için tutuklamak sadece basın özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır.

Bu hukuksuzluk, sadece gazetecileri değil, tüm toplumu cezalandırma girişimidir, özgür basını sindirme planının bir parçasıdır. Ancak ne biz sineceğiz ne de halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunanlar bu baskılara boyun eğecek.

İktidar Türkiye’yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor. Ama bu demokrasi dışı uygulamalara alışmayacağız, bu karanlık düzeni ifşa edeceğiz ve direneceğiz.

Demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti savunan herkes, bu karanlığa karşı omuz omuza mücadele edecek.

Bu düzeni değiştirmek için, hukuk devleti için, özgür bir toplum için
Tek çare değişimdir!
Tek çare sandıktır!

Herkes bilsin ki: Biz susmayacağız, Türkiye susmayacak!”
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