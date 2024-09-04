Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz /04 Eylül 2024 14:03

Özgür Özel: İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz

CHP, İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle Sivas'ta sembolik olarak başlattı. Burada açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel, CHP'nin iktidarın "tek ve en güçlü seçeneği" olduğunu söyleyerek, "İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesajlar vererek başlayan Özel, ilk seçimlerde iktidar olacaklarını söyledi.

"Bizim kurultaylarımız liderlerden talimat almaz, görev almaz. Görev verir" diye konuşan Özel, "CHP iktidarın tek ve en güçlü seçeneği. Yapılacak ilk seçimde partimizi iktidar yapacağız" dedi.

Avrupa Birliği'ne tam üyelik mesajı veren Özel, "Hedefimiz Avrupa Birliği'ne tam üyelik. CHP'nin hedefi güçlü, zengin, dünya ile yarışan AB'ye tam üye olan bir Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.
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