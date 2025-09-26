Özgür Özel: ‘İktidarın ömrü kalmadı, yaşanan doğum sancısıdır’





‘AFERİN BUDALALIĞI MEMLEKETİ KARARTIYOR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Devrimi’nin 93. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ABD’de Trump’la görüşmesi nedeniyle eleştirdi. “Trump’tan aferin almaya koşanların iktidarının ömrü kalmadı” diyen Özel, yaşanan sıkıntıları “doğum sancısı” olarak niteledi.Özel, Türkiye’de ekonomik krizin yurttaşları derinden etkilediğini belirterek, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve memurların alım gücünün 20 yıl öncesinin üçte birine düştüğünü söyledi. “Kimse umutsuzluğa kapılmasın, zorlu sürecin sonuna geliyoruz” dedi.İktidarın ABD’de tavizler karşılığında övgü peşinde koştuğunu belirten Özel, “Yeraltı zenginliklerini satıyorlar, doğal gaz ve uçak alıyorlar, karşılığında aferin duyuyorlar. Bu aferin budalalığı memleketin geleceğini karartıyor” ifadelerini kullandı.Özel, CHP’nin düzenlediği mitinglerin toplumda umut ve cesaret oluşturduğunu vurgulayarak, “Korkanlar, kaybedenler onlar. Yaşanan sıkıntılar doğum sancısıdır. İktidar değişimiyle emekçilerin, emeklilerin, gençlerin iktidarı kurulacaktır” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesini ve “TRÇ ittifakı” söylemlerini hedef alan Özel, “Bir yanda Washington’dan aferin almaya koşanlar, diğer yanda Moskova ve Pekin ittifakları yapanlar… Bu çelişkiler gösteriyor ki iktidarın ömrü kalmamıştır” diye konuştu.