Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: ‘İktidarın ömrü kalmadı, yaşanan doğum sancısıdır’ /26 Eylül 2025 22:00

Özgür Özel: ‘İktidarın ömrü kalmadı, yaşanan doğum sancısıdır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Trump’la görüşmesini eleştirerek, “İktidarın ömrü kalmadı, yaşanan sıkıntılar doğum sancısıdır" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dil Devrimi’nin 93. yıl kutlamalarında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ABD’de Trump’la görüşmesi nedeniyle eleştirdi. “Trump’tan aferin almaya koşanların iktidarının ömrü kalmadı” diyen Özel, yaşanan sıkıntıları “doğum sancısı” olarak niteledi.

Özel, Türkiye’de ekonomik krizin yurttaşları derinden etkilediğini belirterek, emeklilerin, asgari ücretlilerin ve memurların alım gücünün 20 yıl öncesinin üçte birine düştüğünü söyledi. “Kimse umutsuzluğa kapılmasın, zorlu sürecin sonuna geliyoruz” dedi.

‘AFERİN BUDALALIĞI MEMLEKETİ KARARTIYOR’

İktidarın ABD’de tavizler karşılığında övgü peşinde koştuğunu belirten Özel, “Yeraltı zenginliklerini satıyorlar, doğal gaz ve uçak alıyorlar, karşılığında aferin duyuyorlar. Bu aferin budalalığı memleketin geleceğini karartıyor” ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’nin düzenlediği mitinglerin toplumda umut ve cesaret oluşturduğunu vurgulayarak, “Korkanlar, kaybedenler onlar. Yaşanan sıkıntılar doğum sancısıdır. İktidar değişimiyle emekçilerin, emeklilerin, gençlerin iktidarı kurulacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesini ve “TRÇ ittifakı” söylemlerini hedef alan Özel, “Bir yanda Washington’dan aferin almaya koşanlar, diğer yanda Moskova ve Pekin ittifakları yapanlar… Bu çelişkiler gösteriyor ki iktidarın ömrü kalmamıştır” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel: ‘İktidarın ömrü kalmadı, yaşanan... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:17:04