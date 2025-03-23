Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü! /23 Mart 2025 09:23

Özgür Özel ile Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştü!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Dilek İmamağlu, adliyede ifade işlemleri devam eden Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

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İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi tamamlandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararını, diğer kişilerin sorgularının tamamlanmasının ardından açıklayacağı öğrenildi.

İmamoğlu, iki ayrı soruşturmada, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma" suçları ile "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan ifade verdi.

ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU ADLİYEDEN AYRILDI
İmamoğlu'nun sorgusunun bitmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu Çağlayan Adliyesi’nden ayrıldı. Dilek İmamoğlu, "Ekrem Bey’in gönlü rahat içi rahat. Hala dimdik ayakta. Oyumu kullanmaya gidiyorum. Cumhurbaşkanı adayımı seçmek için oy kullanmaya gidiyorum" dedi.

İmamoğlu'nun mesajını aktaran Özgür Özel de "Ailesini en kötüsüne hazırladı ama bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebep olduğunu gördüğünü söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu söyledi, herkesin güçlü olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

OYLARINI BEYLİKDÜZÜ'NDE KULLANDILAR
Dilek İmamoğlu ve Selim İmamoğlu, oylarını Beylikdüzü'nde kullandı.

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