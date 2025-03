Özgür Özel, İmamoğlu kampanyasını Trabzon'da başlattı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nı bu yıl farklı bir noktada karşıladı. Geleneksel olarak memleketi Manisa’da bayram namazını kılan Özel, bu kez CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’un Akçaabat ilçesi Cevizli Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada bayram namazını kılan Özel, ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.





'ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR AYRILIK YAŞANDIRILIYOR'

Özel, bayramların birlik ve beraberlik zamanı olduğunu vurgulayarak, “Maalesef bayram bütün Türkiye’nin birleştiği, kucaklaştığı, küslüklerin unutulduğu, küslerin bayramlaşarak birbirine kavuştuğu kutsal günlerken bu bayramda ülkemize büyük bir ayrılık yaşandırılıyor. 19 Mart günü başlayan bir süreçle bu toprakların oğlu, bu memleketin oğlu, Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacağına inandığımız, 15,5 milyon kişinin daha geçen Pazar günü sandık başlarına gidip oy kullanarak adaylaştırdığı Ekrem İmamoğlu, kendisini sevenlerden, Babası Hasan amcadan, oğlu Semih’ten Selim’den, evlatlarından, eşinden, dostundan, köylülerinden uzak tutuluyor ve bir ayrılık yaşandırılıyor” ifadelerini kullandı.





İMAMOĞLU'NA İLK İMZA 96 YAŞINDAKİ HEMŞEHRİSİNDEN

Trabzon’dan büyük bir kampanya başlatacaklarını duyuran Özgür Özel, ilk imzayı 96 yaşındaki Rukiye Köroğlu'nun atacağını belirterek, şunları söyledi: "Caminin dışına çıktığımda Rukiye Teyzem geldi, 96 yaşında. Rukiye Köroğlu. Dün akşam hiç uyumadım, sabahı bekledim. Seni görmeye, Ekrem oğlum için ilk imzayı ben vermeye geldim dedi. Bu anlamlı, bu önemli imzayı buradan ilk kez Rukiye anneden alacağız."



İmza kampanyasının Trabzon’dan dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacağını belirten Özel, CHP’nin iki milyona yaklaşan üyesiyle sürece destek vereceğini ve imza formlarının Türkiye’nin dört bir yanında dağıtılacağını vurguladı.





'ERKEN SEÇİM SANDIĞI BİR AN ÖNCE KURULSUN'

Özel, kampanya metnine dair bilgileri de paylaşarak, şunları aktardı: “Türkiye’deki her iki seçmenden en az birine ulaşarak, imzasını alarak, İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep etmeyi buradan başlatıyoruz. Ortak metin şöyle: “Ben yüreği demokrasiden ve adaletten yana olan 10 milyonlarca vatanseverden biriyim. Ben milli iradeyim. 23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gerçekleştirdiği ön seçimde 15,5 milyon vatandaş Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı Adayı olarak belirledi. Milyonların iradesiyle, Cumhurbaşkanı Adayımız olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla, vicdana aykırı bir şekilde siyasi bir kararla hapiste tutulmaktadır. Ülkemin gelecek güzel günlerine inanmaktan bir an olsun vazgeçmedim. Ekrem İmamoğlu’nun bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını, demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz, hukuksuz düzen bir an önce son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığımı önümde görmek için imza veriyorum. Rukiye Köroğlu, birinci imza sahibi"