Özgür Özel: 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'yi hedef alan operasyonlara ilişkin gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.





YetkinReport'ta yer alan habere göre, İBB'ye yapılan son operasyonun ardından tüm programını iptal eden Özel, kararının nedenlerini şöyle açıkladı:





"Aslında Çarşamba günü Ekrem Başkanla görüşmemiz vardı. Depremi konuşacaktık. Kanal İstanbul’u ve kanıtlanamayan delil iddialarını konuşacaktık. Ancak Cumartesi (26 Nisan) sabahı yeni gözaltılar yapılınca biz de -gerçi avukatlar üzerinden haberleşiyoruz ama yüz yüze bir durum değerlendirmesi yapmayı gerekli gördük."





"OPERASYONLAR ARTIK CUMARTESİ OLABİLİR"

Özel, son operasyona ilişkin ayrıca İki hafta kadar önce yandaş basında önce 100 kişi daha alınacak dediler, sonra 50’ye düştü, nitekim Cumartesi sabahı 53 gözaltı kararı çıktı; belki bir elli daha hazırlıyorlardır. Gözaltına alma operasyonları artık Cumartesi sabahları olabilir; borsa kapalı, piyasalar az etkilensin kaygılarıyla" ifadelerini kullandı.





"DEMOKRASİNİN, ÖZGÜRLÜĞÜN PAZARLIĞI MI OLUR?"

CHP Genel Başkanı iktidarla "tutuksuz yargılanma pazarlığı" iddiaları üzerine de şu yanıtı verdi:





"Biz baştan beri tutuksuz yargılansın, hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin’de Erdoğan’ı siyasi düelloya çağırdım, geleceğini sanmasam da. Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan’dan erken seçim ya da İmamoğlu’nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, medyan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz.”



