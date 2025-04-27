Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim' /27 Nisan 2025 13:27

Özgür Özel: 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hükümetle tutuksuz yargılama pazarlığı" iddialarına "İmamoğlu’nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur?" diye yanıt verdi. Özel, 1 Mayıs'ta Kadıköy'de olma kararları için de "Bir siyasi partinin işçi sendikalarından rol çalması doğru olmazdı. O nedenle Kadıköy dedik" diye konuştu.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'yi hedef alan operasyonlara ilişkin gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtladı.

YetkinReport'ta yer alan habere göre, İBB'ye yapılan son operasyonun ardından tüm programını iptal eden Özel, kararının nedenlerini şöyle açıkladı:

"Aslında Çarşamba günü Ekrem Başkanla görüşmemiz vardı. Depremi konuşacaktık. Kanal İstanbul’u ve kanıtlanamayan delil iddialarını konuşacaktık. Ancak Cumartesi (26 Nisan) sabahı yeni gözaltılar yapılınca biz de -gerçi avukatlar üzerinden haberleşiyoruz ama yüz yüze bir durum değerlendirmesi yapmayı gerekli gördük."

"OPERASYONLAR ARTIK CUMARTESİ OLABİLİR"
Özel, son operasyona ilişkin ayrıca  İki hafta kadar önce yandaş basında önce 100 kişi daha alınacak dediler, sonra 50’ye düştü, nitekim Cumartesi sabahı 53 gözaltı kararı çıktı; belki bir elli daha hazırlıyorlardır. Gözaltına alma operasyonları artık Cumartesi sabahları olabilir; borsa kapalı, piyasalar az etkilensin kaygılarıyla" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN, ÖZGÜRLÜĞÜN PAZARLIĞI MI OLUR?"
CHP Genel Başkanı iktidarla "tutuksuz yargılanma pazarlığı" iddiaları üzerine de şu yanıtı verdi:

"Biz baştan beri tutuksuz yargılansın, hatta duruşmalar canlı yayınlansın diyoruz. Dün Mersin’de Erdoğan’ı siyasi düelloya çağırdım, geleceğini sanmasam da. Öyle pazarlık filan yok. Varıp Erdoğan’dan erken seçim ya da İmamoğlu’nun özgürlüğünü dilenecek halim de yok. Demokrasinin, özgürlüğün pazarlığı mı olur? Ben üstüme düşeni yapıyorum. Benim üstüme düşen, şehir şehir, medyan meydan dolaşıp halka gerçekleri anlatmak. Ona da devam edeceğiz.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Özgür Özel: 'İmamoğlu'nun özgürlüğünü dilenmeyeceğim' Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:51:12