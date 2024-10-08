Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor /08 Ekim 2024 15:05

Özgür Özel: İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde Türkiye ve İsrail arasında devam ettiği ileri sürülen ticaret vardı. Özel, bitti denilen ticaretin devam ettiğini vurguladı.

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CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, toplantıda Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretin cayır cayır devam ettiğini anlattı. Özel, İsrail'e aylarca 90 milyar TL'lik mal satıldığını, bunların 20 milyarının savaş malzemesi olduğunu açıkladı.

Gündem'i değerlendiren Özel, İsrail ile ticaret iddiaları için de konuştu. Özel konuyla ilgili şunları söyledi: 

-7 Ekim akşamı Hamas'ın İsrail'i saldırmasını kınadık, terör eylemi dedik. Sivillerin üzerine attılar. İsrail kendini savunmak için katliam yapıyor. 47 bin kişiyi öldürdü.

-Bağımsız Filistin bizim davamızdır. Türk Solunun, Ecevit'in, Deniz Gezmiş'in davasıdır.

İSRAİL İLE TİCARET CAYIR CAYIR DEVAM EDİYOR

-Saldırılar Ekim 2023'te başladı. İsrail ile ticareti kes dedik. İnkar ettiler. Nisanda yazıyı çıkardılar "İsrail ile ticaret yasaklandı" diye. O güne kadar aylarca 90 milyar TL'lik mal satılmış. Bunun 20 milyarı savaş malzemesi.

-İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor. İthalatta İsrail meyşınıyla ürünlerin 3. ülkelere satılıp gelmesi yasaklanmamış. Bu mal nereye gidecek sorusu yasaya konmamış. Türk gemilerinin İsrail limanlarına girmesi yasaklanmamış.

-Ey Erdoğan sen mi samimisin biz mi samimiyiz?


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