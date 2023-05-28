Özgür Özel: İstanbul milletvekilimiz Ali Şeker, müşahitlerimizle birlikte darp edildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda görev yapan İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve diğer müşahitlerin darp edildiğini duyurdu. Özel "sandık güvenliğini sağlayın" dedi.







Özel'in paylaşımları şöyle:





İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker, ilk turda bütün oyların kullanıldığı ve tek adaya çıktığı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Karaali köyünde görev yapıyor.





Kadınların yerine oy kullanılması gibi usulsüzlüklere itiraz ettiği için müşahitlerimizle darp edildi, telefonları kırıldı.





Köyde jandarma var ancak sayısı yeterli değil.





Buradan yetkilileri uyarıyoruz, sandık güvenliğini sağlayın, görevli arkadaşlarımızın ve müşahitlerin can güvenliğini sağlayın. Kanuna aykırı emir, talimat, talep ve uygulamalar karşısında görevinizi yapın.







