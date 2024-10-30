Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel: 'Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada' /30 Ekim 2024 17:26

Özgür Özel: 'Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada'

CHP lideri Özgür Özel, Emek Örgütleri Buluşması'nda konuştu. Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür yanıtı da veren Özel, "Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da "Emek Örgütleri Buluşması"nda açıklamalarda bulundu. Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, "Ahmet Özer'e verilen temiz kağıdı elimde" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında kendisine teşekkür etmesine ilişkin de "Bana teşekkür etmeniz beni dinlemediğiniz manasına geliyor" ifadelerini kullandı.

'ÖZER'E VERİLEN TEMİZ KAĞIDI ELİMDE'

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Belediyeye kapıyı kırarak girdiler. Avukatıyla bile görüştürmediler. Neden? Algı yaratacaklar. İzni kim veriyor? Başsavcı. Başsavcı kim? Akın Gürlek. Düne kadar bakan yardımcısıydı. Kimin başı vurulacaksa Akın Gürlek orada.

Bahçeli'nin 'Öcalan konuşsun' dediği süreçte bundan suçlanıyor. Ahmet Özer'e verilen temiz kağıdı elimde. Ahmet Özer'in seçim öncesi Adli Sicil Kaydı raporunda seçilmesi için herhangi bir suç kaydı ve sicili temiz ancak sen '10 yıldır izliyoruz' diyerek gözaltına alıyorsun. Bu nasıl bir iştir.

Akın Gürlek bir piyondur. O piyonu, o seyyar giyotini oradan alın. Kendilerini nasıl yönetmesi gerektiğini Esenyurt halkı mı karar verecek Akın Gürlek mi?"

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR YANITI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel için "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e de takdirlerimi iletiyorum. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren 'devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi eşit kucaklamalı'. Siyasetimizi 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa dile getirdiği için Özel’i buradan tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine teşekkür etmesine de yanıt verdi.

'YANLIŞ BİR ZEMİNDEDİR'

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı bizi yanlış anladı. Ben çözümün adresi olarak Meclis'in gösterilmesinden yanayım. Milyonlar anladı bir sen anlayamamışsın. Teşekkür önemli ama bir meseleyi bir kişininin özgürlüğü ile özdeşleştirmek, sorunu görmeyen bir önermedir. Ben Meclis'i adres gösteriyorum. Sen Bahçeli ile birlikte Öcalan'a Meclis'i adres gösteriyorsun.

Bir kişiyi aktörleştirip bana teşekkür ederseniz, Öcalan odaklı bu durumu sürdüreceğinizi gösterir. Bu demokratik değil, doğru da değil. Biz Meclis'in merkez olduğu şeffaf adil bir süreçten yanayım. Kabalık etmeyeceğim her teşekkürün bir değeri vardır. Ama bu teşekkür yanlış bir zemindedir."
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