Özgür Özel: Kirli ellerini partimize uzatıyorlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ocak 2024’ten beri 4-6 Kasım 2023’teki kurultay hakkında soruşturma açıldığını açıklamasıyla birlikte tartışma büyüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurultay tartışmasına ilişkin “Partimiz çirkin bir saldırı altında” dedi.



Özgür Özel, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda genel başkan seçimini kazanmasıyla ilgili, aralarında Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu “değişim” talebindeki CHP’liler aleyhine gündeme gelen iddialara tepki gösterdi.



Türkiye’de son 110 günlük süreçte CHP yönetimi, yerel yönetimleri ve kadrolarına yönelik yargı eliyle AK Parti iktidarınca kuşatma stratejisi yürütüldüğü görüşünü paylaşıyor.



Özgür Özel Pazar günü Manisa’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?” sözlerine yanıt vererek, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı herkesin gözünün önünde olmuş kurultayımıza kendilerince kara çalmak için o kendi kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar” dedi.



Tüm seçmenlere CHP’ye üye olarak destek olmaları çağrısını yineleyen Özel, “Biz sırtımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgacı siyasetine dönüyoruz. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz” diyerek CHP’nin kavgaya çekilmek istendiğini savundu.



Gelecek seçimi kazanmak için çalışmakta kararlı olduklarını vurgulayan Özgür Özel, kurultay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmasında “tanık” CHP’liler yanı sıra Lütfü Savaş’ın dava açmasına değindi.



Özgür Özel soruşturmada kanıt ve şahit olmadığını ve “gizli tanık icat edilmeye çalışıldığını” savundu. “Bir tane somut bir şey ortada yok. Ama Tayyip Erdoğan bana üç ayda bir ‘Efendim şaibeli kurultay, cevap ver…’ Sustuk, vermedik, vermedik. Çünkü bizi o septik çukuruna çekmeye çalışıyor. Bizi oraya çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor.” dedi.



Özel, “Bu oyuna gelmeyiz. CHP’liler kendilerini bilirler. Bütün Türkiye onları bilir. CHP dürüstlüğün, namusluluğun, hesap verilebilirliğin ve şeffaflığın partisidir. Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Tayyip Erdoğan’ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla bizi çekmeye çalıştığı çukurla, o kirli çukurla hiçbirimizin işi yoktur. ‘Yok benim işim var, Tayyip Erdoğan’ın peşine gideceğim’ diyenler onun yanına gidebilirler.” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “şaibe yok” diyemediğini savunarak, Özel’in seçildiği kurultayla ilgili “kötü kokular var” görüşünü dile getirdi. Erdoğan yurt dışından dönüşünde uçakta geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, yaşananların CHP’nin yeni yönetimi ile eski yönetimi arasındaki kavganın yansımaları olduğunu savundu.



Erken seçim isteyen CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecini tartışırken, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultay aleyhine soruşturma açıldığı ortaya çıktı.



En son eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtığını Cumartesi günü avukatı aracılığıyla duyurdu. Eski AK Parti’li olan Savaş avukatı Onur Yusuf Üregen aracılığıyla verdiği dava dilekçesinde, “Dava konusu kurultaya irade fesadı karıştırarak parti yönetimine gelmiş olan CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu, açmış olduğumuz dava sürecinde delegeler ve diğer parti üyeleri üzerinde her türlü hukuksuzluğu yaparak baskı oluşturmaya çalışacağından öncelikle mevcut CHP Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun derhal verilecek tedbir kararı ile görevden uzaklaştırılmasını talep ediyoruz” dedi.



Süreç, bazı eski CHP’lilerce sosyal medyada Özgür Özel’in kazandığı 4-6 Kasım 2023’teki kurultay sonucu aleyhine ilk günlerde delegelere para verildiği iddialarını öne sürmesiyle fiilen başlamadı. O günlerde iddia sahiplerince yargıya başvurulmadı veya herhangi bir video gibi kanıt sunulmadı.



CHP yönetimi aleyhine “şaibeli kurultay” iddiası süreci, aylar sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Erdoğan’ın 1 Şubat günü Manisa’daki konuşmasıyla başladı. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “şaibe” iddiasına ilişkin Özel yönetimince açıklama yapılmasını 7 Şubat’ta katıldığı canlı yayında talep etti.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-6 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultay hakkında “şaibe” iddiası nedeniyle Ocak 2024’ten beri soruşturma yürütüldüğünü 10 Şubat günü duyurdu. Oysa soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na “şaibe” iddiasıyla kendisine “iftira” atıldığı gerekçesiyle CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın suç duyurusunda bulunmasıyla açılmıştı.



O dönemde Yeşiltaş, 20 Kasım 2023’te savcılığa başvurduğunu açıklayarak, kendisiyle ilgili kurultayda Bursa delegelerince kullanılacak oylar üzerine pazarlık yaptığını iddia ettiği için CHP’nin eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır’dan şikayetçi olduğunu duyurdu. Dolayısıyla dosya, Bursa’dayken “iftira”, “hakaret” gerekçeli suç duyurusuyken; Ankara’da ise “şaibeli kurultay” konusuna dönüştü.



Ankara Cumhuriyet Savcılığı, CHP’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ise “tanık” olma davetinde bulundu.