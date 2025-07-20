Samanyolu Haber /Gündem / Ozgür Özel: 'Korkmuyoruz, bir adım geri çekilmeyeceğiz' /20 Temmuz 2025 09:47

Ozgür Özel: 'Korkmuyoruz, bir adım geri çekilmeyeceğiz'

CHP lideri Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da düzenlenen mitingde konuştu. Özel, "Biz korkuyu evde bıraktık. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, size teslim olmayacağız. Asla ve asla bundan sonra da bir adım geri çekilmeyeceğiz, bir kelime eksik konuşmayacağız, bir santim eğilmeyeceğiz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında İmamoğlu'nun memlekteti Trabzon'da düzenlediği mitingde konuştu.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekildeydi: 

"Trabzon'un evlatları bugün Akçaabat'ın yiğit evladı Ekrem İmamoğlu, Maçka'nın evladı Mehmet Murat Çalık, Araklı'nın gururu Hasan Akgün bugün bu mitingi Silivri Cezaevi'nden izliyorlar. Mehmet Murat Çalık, önce Buca Cezaevi'ne sağlık durumundaki kötüleşmeden sonra hastaneye, İzmir Adli Tıp'a, İstanbul Adli Tıp'a, olmadı geri Buca'ya, yeniden bir talimatla Bayraklı'daki Şehir Hastanesi'ne kapı kapı gezdirilirken, hemşehriniz annesi, eşi, 12 yaşında evladı hastane bahçelerinde onu beklerken, birileri ona zulmediyor."

'BİR ADIM GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ'
Her konuşmadan sonra bir soruşturma, tehdit, yıldırma, üzerimize evlat katillerini saldılar, yılmadık. Her türlü tehdidi yaptılar susmadık. Asla ve asla bundan sonra da bir adım geri çekilmeyeceğiz, bir kelime eksik konuşmayacağız, bir santim eğilmeyeceğiz. Biz bir adım geri gidersek bu ülkeyi 100 yıl geri götürecekler. Biz bir kelime eksik konuşursak bu ülkedeki herkesi susturacaklar. Biz bir santim eğilirsek bu millete diz çöktürecekler. 1937’de 11 Haziran günü başvekalete yazı yollayıp, ‘Üzerimdeki bütün malı, benim üzerimdeki çiftlikleri devlete alın, içindeki malları alın’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Başkaları ile karıştırmasın, biz Atatürk’ün partisiyiz. Size teslim olmayacağız. Trabzon bu kötülüğe teslim olmadı, olmayacak. Artık ne Trabzon ne Bayburt ne Konya ne Kayseri, artık hiçbir yer AK Parti’nin kalesi değildir. Kale siyaseti bitmiştir. Bayburt da, Gümüşhane de, Konya da, Trabzon da milletin kalesidir."
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