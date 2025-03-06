Özgür Özel resmen açıkladı: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımız olacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grup toplantısında konuştu.



CHP'nin AB'ye tam üyelik konusunda ilkesel ve istikrarlı bir tutum sergilediğini bildiren Özel, Avrupa'nın sadece Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir coğrafya olmadığını, Türkiye'nin 200 yıldır yüzünü Batı'ya çevirdiğini anımsattı.



Geçmişte Avrupa ile yaşanan krizli süreçler ve yapılan karşılıklı hatalar sonucunda Türkiye'de AB üyelik talebinin yüzde 25'lere kadar gerilediğini hatırlatan Özel, bunun son dönemde artarak yüzde 66'ya kadar çıktığını, gençlerde ise AB'ye üyelik talebinin daha da yüksek seviyelerde olduğunu anlattı.



Özel, "AB, Türkiye'yle ilişkisini göçmen pazarlıklarına hapseden, Türkiye'yi sınırın ötesindeki bir göçmen deposu olarak gören bir birlik olmamalıdır. Türkiye, savaşlar ve iklim krizleriyle doğudan gerçekleşecek büyük göç baskınını kendi topraklarında tutan, karşılığında Batı'dan ekonomik yardım ve siyasal destek alacak bir ülke olarak görülmemelidir" ifadelerini kullandı.



Türkiye-AB ilişkilerinin çok boyutlu olduğunu aktaran Özel, bu ilişkinin, insani temaslar ve bağlar, ticaret, yatırım, turizm, eğitim, bölgesel güvenlik ve stratejik konuları da kapsadığını söyledi.



Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin gençlerine, akademisyenlerine, iş insanlarına ve hastalarına haksız vize kısıtlamaları yaşatmaması gerektiğini vurgulayan Özel, Türkiye'nin 86 milyon nüfuslu güçlü bir ülke olduğunu, bir partiden veya kişiden ibaret olmadığını vurguladı.



Özel, CHP'nin Türkiye'yi Avrupa sisteminin ve Batı demokrasilerinin bir parçası olarak gördüğünü, AB ile Türkiye arasında kurulacak sağlıklı ve ilkesel ilişkinin iki tarafın da yararına olacağını söyledi.



İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI



CHP'deki ön seçime de değinen CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.



Özel şunları söyledi:



"Baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini hepiniz yakından takip ediyorsunuz. Biz, bu sürece edilgen bir direnişle değil, meydan okuyan bir ayağa kalkış ve itirazla başkaldırıyoruz.



Türkiye’nin, dünyanın en bilinen güç imparatorluklarına başkentlik yapmış gözbebeğimiz İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde, 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir seçimle adaylık unvanını resmiyete kavuşturacaktır.



Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı gelişen toplumsal sahipleniş, bu ön seçimde onu tek aday konumuna getirmiştir. Ancak bu durum, yalnızca kendisine değil, partimize de arkasına milyonları katma sorumluluğunu yüklemiştir."