Özgür Özel: Saldırıyla ‘sokaktan çekil’ mesajı verildi, şüpheyle yaklaştığım bir kişi var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, uğradığı saldırıyla ilgili ilk kez konuştu. Özel, emniyet müdür yardımcısına şüphe ile yaklaştığını söyledi.





Özel, Halk Tv’den İsmail Saymaz’a konuştu.





Özel, saldırının planlı olduğunu söyleyerek şunları anlattı:





“Çok belli. birincisi, iki saat önce orada adam. Ben iki saat önce uzatılan mikrofonlara konuştuğum sırada orada. Ve bana vurduğu yerde… Planlamış. Hatta belki denk getirse o sırada vuracak. Geleceğimi biliyor. Beni husumet içinde dinliyor, kötü kötü bakarak. Hazırlıklar yapmış. Eliyle koluyla açma-germe hareketleri; müsabakaya hazırlanıyormuş gibi.





‘ŞÜPHEYLE YAKLAŞTIĞIM BİR KİŞİ VAR’

Orada beklenmedik bir şey oldu. Benim Sırrı Süreyya Önder’in kızıyla, kardeşiyle, bütün ailesiyle hukukum vardır. Tabutun başına DEM Parti eş başkanları, Ahmet Türk ve ailesi geçerken beni de çağırdılar. ‘Sırrı ile özel bir hukukunuz var, siz de gelin’ dediler. Tabutun başına geçtim, 3-4 dakika durdum. Tabutu cenaze aracına götürdük. Oradan geldiğimde salon boşalmıştı. Bizim ekip dedi ki, ‘Aracımızı otoparka almadılar, girdiğimiz kapıdan çıkacağız.’ Dedim ki ‘Niye almasınlar.’ Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Özbek, bizim korumalara birazcık kızarak, bizi otoparka sokmuyor. Bizimkiler güvenlik açısından otoparkı tercih ediyorlar. Asansöre bindirip indirmek istiyorlar. Bizimkilerin söylediği, Efkan Ala ve diğerlerinin aracı otoparka alınmış. Bizim aracın alınmamasına ekip tepkiliydi. Şöför ısrarla ‘Herkesi aldılar, bizi almadılar’ dedi. O yüzden oradan (kapıdan) yürüyerek geçmem lazım. Adam tam orada bekliyor. Hiçbir kurumu, hiçbir partiyi suçlamıyorum. Ama önceden planlı bir iş olduğu çok belli. Adamın hazırlığından, bulunduğu yerden… Yürürken onu görüyorum, yüzü bana dönük. Sırtını verip yol verirmiş gibi dönüyor. Golf sopasıyla vuracakmış gibi sağa doğru kaykılıyor. Hızla gelip vurmaya çalışıyor. Gelişini gördüm. Refleksle kafamı çektim. Ama çok belli; önceden planladığı. Emniyet Müdür Yardımcısı’nın inadıyla arabamız orada (kapıda) durduğu için adam bizi sabah beklediği yerden geçeceğimizi biliyor. Aslında birinin bilmesi mümkün değil. 15-16 dakika tabutun başına oyalanacağımı kim bilecek? Herkes dağılmış, koca salon boşalmış.”





‘BU BİR AZMETTİRMEDİR’

Emniyet müdür yardımcısına şüphe ile baktığını söyleyen Özel, “Ona bunu yaptıranlar “Sokak çağrın, bu mitingler devam ederse, sokakta mücadeleye edersen seni uyarıyoruz” diyorlar. Bu mektup böyle okunur. İlk ifadesinde “Sokak çağrısına sinirliydim” diyorsa, kendisi sokakta bana saldırıyorsa orada net mesaj var. Bu bir azmettirmedir. Birileri bana, CHP’ye ve muhalefete mesaj veriyor “Ayağınızı denk alın” diye. Kendiliğinden yapmış olsa bu kişi “kutuplaştırıcı dilin, sert söylemlerin etkisi var” derim. Bir çevre, grup, kimse, bana mesaj veriyor. Adam ilk ifadesinde söyledi; “Sokak çağrılarına sinirliydim.” “Sokaktan çekilin, miting yapmayın, yeni dönem yaptığınız muhalefeti, attığınız adımları gözden geçirin, yoksa…” Üç nokta koydular.”