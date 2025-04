Özgür Özel, Saraçhane'de: Bu binadan çıkarsak Türkiye'yi yönetmeye gideriz

"19 Mart günü dört günlük gözaltı süresi ile tam ön seçimin olduğu gün, seçim sandıklarının kurulacağı saat, hakim karşısına çıkarmıştır" diyen Özel, şunları söyledi: "Sandıkların sayılacağı saat sandıklar açılırken üstüne Silivri zindanının demir parmaklıkları kapanmıştır. İtalyan mafya tarzı bir iletişimimiz var. Ekrem Başkan ön seçim adaylık başvurusu yaparken o da İstanbul Üniversitesi’ne diploma iptal başvurusu yapıyor. Bir de diyor ki, ‘Hızlı olun, bu belge YSK dahil her yere verilmektedir. Yani bir kişiyi hedef aldığı belli. Dünya kadar kişinin diplomasını iptal ediyor ama niyeti belli; Cumhurbaşkanı adayı olmasın."





İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga operasyona dikkat çeken Özel, "Bu ikinci dalganın amacı şu: Güya İBB gibi bir kurumu çökertecek, işleyemez hale getirecek, hizmetler aksayacak… Ya burası o kadar köklü bir kurum ki ve biz burayı birilerinin sadakatine ya da birilerinin ‘O tarikattan, bu cemaattensin’ diye değil, hangi görüşten olursa olsun ‘Liyakatli misin, değil misin?’ diye aldığımız kadrolarla yönetiyor Ekrem Başkan burayı. Genel Sekreteri alırsın yerine yenisi gelir, yardımcısını alırsın yerine yenisi gelir. Bu binada, bu kurumda herkesin yaptığı iş liyakate göre bellidir" diye konuştu.









"TRT'DE CANLI YAYIN" TALEBİ

TRT'de canlı yayın taleplerini yineleyen Özel, şunları kaydetti: "Bir kez daha meydan okuyorum: TRT’den canlı yayın istiyoruz. Hadi TRT’de sorsun bakalım çok hazırlıklı savcın. ‘2021’de para mı taşıdın?’ ‘Ben o arabayı 2023’te aldım.’ Ne düşünecek Hatice Hanım Konya’dan bunu izlerken? Ahmet Amca Kayseri’de izlerken ne diyecek? ‘Aferin Tayyip Beye’ mi diyecek? Ya ‘Yazıklar olsun Tayyip Beye’ der. Bunlar Allah’a inanan, ibadetini yapan, oyunu namusu gibi bilen, öyle kullanan insanlar. Vallahi size oy verdilerse ‘Ellerimiz kırılsın, bu yapılır mı yahu’ diyecekler. Bu kadar iftiralarla dolu bir süreci yine atlatacağız."





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, "Ekim ayının beşinden itibaren büyük bir saldırı halindeler. En nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş belediye başkanına, seçilecek cumhurbaşkanı adayına iki yönlü bir darbe gerçekleştirilmiştir" dedi.İBB'ye yönelik soruşturmaya ilişkin 'gizli tanık' tepkisi gösteren Özel, "Geçen sefer Meşe, Ladin, Çınar diye üç odun vardı. Bu sefer de Doğan, Şahin, Kartal diye üç hayvan var. Yalancı şahit, iftira için. Odunlardan sonuç alamayanlar, hayvanları gizli tanık yapmışlar. Biz de göreceğiz bakalım, Doğan, Şahin, Kartal ne iftira atmış? Buna karşı verilen hangi doğru cevap milleti ne kadar ikna etmiş?" ifadelerini kullandı."Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu’nun ise başbakan" olmasına yönelik senaryo hakkındaki soruya Özel, şu yanıtı verdi:"2 saat 10 dakikalık bir konuşmada, defalarca şunu söyledik. A, B, C, Z planımız Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığıdır. Nokta. İki, bu vakitten sonra değil ben, Ekrem İmamoğlu bile Cumhurbaşkanı adaylığından vazgeçemez. Çünkü arkasında 15,5 milyon kişinin iradesi var. İmamoğlu artık ne benim, ne Özgür Başkanın, ne CHP’lilerin. Türkiye’nin adayıdır. Kendi vazgeçemez. Defalarca bu konuşulmasına rağmen, soru şu. Gün geldi aday olamadı. Ne olur? Eğer aday etmezlerse, yüzde 70 ile seçim kazanılır. Çıkardığımız milletvekili sayısı 400 olur. Hemen Anayasa’yı değiştirecek gücümüz olur. O durumda da hem Ekrem İmamoğlu dışarı çıkar hem de hızla anayasa değişir, icranın başı Cumhurbaşkanı olmaktan çıkar, Başbakan olur. Ekrem İmamoğlu da başbakan olur.Ekrem İmamoğlu hükümetin başına adayımızdır. Bugünkü adı Cumhurbaşkanı adayımızdır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçtiğimiz an başbakan adayımızdır. Bakanlarıyla, bu ülkeyi yönetecek. Ekrem İmamoğlu dışında bir Cumhurbaşkanı adayımız yoktur. Ancak yarın öbür gün Ekrem İmamoğlu, geldi. Aday oldu, Cumhurbaşkanı seçildi. Zaten kendisi de güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecek. İcra yetkileri başbakana geçince, başbakan olur. O zaman tarafsız Cumhurbaşkanı olur. Bu süreçte Ekrem İmamoğlu’na en ciddi katkıları kim sağladıysa, milletin gönlündeki yeriyle de bir tane de tarafsız Cumhurbaşkanı olur."MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Frekans kesici kullanıp güvenlik kameralarını bantlayan, yeri geldiğinde peçeteyle kapatan, toplantı bitiminde içinde ne olduğu muammaya valizlerle bulundukları muhitten ayrılan kuşkulu yüzler bilinmektedir” açıklamasının sorulması üzerine Özel, şunları söyledi:"Devlet Bey’e şunu söyleyeyim: Çok kıymetli devlet deneyimi olan kişiler var kadrosunda. Biraz bu koruma meselelerini bilen arkadaşlara sorsunlar. Mesela Devlet Bey şunu sorsun veya şunu söylesin… Aynı bantlama işlemlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekibi yapıyor. Daha en son 7 Mart’ta Avrasya Gösteri Merkezi’nde iftar programına geldi. İstirahat edeceği katın bütün kameraları bantlandı ve iftar yaptığı yerin bütün kameraları bantlandı. Bize geldiklerinde, ‘Bantlama mı yapalım?’ Dedik ki, ‘Gelin cihazın başına geçin. İster durdurun, ister oynatın, ister silin.’ ‘Biz cumhurbaşkanlığı koruma ekibi ne istiyorsa onu yapsın’ dedik, cihazın başına oturttuk. Şimdi bir iftar programını bantlamak gerekiyor da bugünkü Cumhurbaşkanı onu yapıyor da yarınki Cumhurbaşkanı’nın koruma ekibinin aldığı eğitim gereği yaptığı bu standart tedbiri nasıl kriminalize edebiliyorsunuz?Ben de yemek yerken… İlk başta tabii yeniyiz, acemiyiz. Daha önce koruma kararı defalarca alınmasına rağmen reddetmişim, şimdi zorunlu korumadayız. Çorba içerken bakıyorum karşımda kamera bantlı. ‘Bu niye bantlı?’ diyorum. ‘Öyle olması gerekir efendim’ diyor, ‘Buradan olmadık bir görüntü çıkar ortaya. Üstüne bir şey dökersin... Sosyal medyaya... Bizim görevimiz sizin itibarınızı da korumak.’ Dedim, ‘Peki.’ Aldıkları eğitimin gereği o. Erdoğan yürürken takıldı, düştü. O görüntü servis edilsin istemiyor. O ekibin de görevi o. Veya Ekrem Bey gitti, görüşme yaptı. Şunu düşünün arkadaşlar: Türkiye’de Ekrem Bey ile görüşen herkesi şu anda hain ilan eden bir medya var. Bakın bu Akın Gürlek’in iddialarının yayınlandığı bir site var, şimdi reklamı da ben yapmayayım. Her türlü rezil iddiayı önden oraya koydukları bir site var. Söyleyince reytingini artırmayayım. Hepiniz biliyorsunuz. Bakın eskiden Erdoğan’la görüşüp İmamoğlu’yla görüşen ne kadar işadamı ve siyasetçi varsa onlara ‘Hain, hain, bu da hain, hainlik yapıyor’ diyor. Bu şartta kapanır tabi. Sen devleti devlet gibi yönetmiyorsun ki, suç örgütü gibi yönetiyorsun.Bugünkü Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa o ihtiyaçtan jammer kullanıyoruz. Hangi ihtiyaçtan kamera bantlatıyorsa biz de o ihtiyaçtan kamera bantlatıyoruz. Mevcut Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan bunları yapıyorsa aynı ihtiyaçtan bir sonraki Cumhurbaşkanı için uyguluyoruz. Var mı diyeceğiniz? Millet karar verecek. Ha millet bir sonraki Cumhurbaşkanı’nın kim olacağına sandıkta karar verecek. Karar vermezse patron millettir. Biz milletin bizi seçeceğine inanıyoruz. İşin kötüsü onlar da milletin bizi seçeceğine inanıyorlar. O yüzden her türlü çirkefliği, çamuru yapıyorlar, kumpası kuruyorlar.""Biz bu binadan İstanbul'u en iyi şekilde yönetiriz" vurgusunu yapan Özel, "Bu binadan çıkarsak yerimizi kendimiz gibi güvendiğimiz insanlara bırakırız, Türkiye'yi yönetmeye gideriz arkadaşlar. Biz bu binadan çıkarsak Türkiye'yi yönetmeye gideriz" ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasında yarın Başakşehir'de saat 20.30'da gerçekleşecek miting için çağrıda bulunarak, şunları söyledi: "Yarın Başakşehir’de 20.30’da hem Kanal İstanbul’u hem de bu operasyonların esas niyetini bir kez daha ifşa edeceğimiz, aynı zamanda Ekrem Başkanımıza, belediye başkanlarımıza, tutuklu meclis üyelerimize, tutuklu bürokratlarımıza sahip çıkacağımız mitingimize hepinizi bekliyoruz arkadaşlar."