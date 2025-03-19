Özgür Özel Saraçhane'den duyurdu: 'Kalkın, bu ülkeyi kurtarın! Pazar günü meydanlardayız'

"Bu soğuk günde biliyorum kilometrelerce yürüyerek buralara geldiniz, engelleri barikatları aşarak buraya geldiniz. Hepinize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyon İstanbullunun iradesidir. Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençler gözaltındadır bugün. Ücretsiz ulaşım kullanabilen anneler gözaltındadır bugün. İktidarın yanlışları altında ezilen yoksullaşan anneler gençler çocuklar büyüklerimiz bugün hepimiz gözaltındayız. Bugün gözaltında olan hukuk devletidir, demokrasidir, adalettir. Size söz veriyorum, asla pes etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Alnımız ak, başımız dik; bunca suçu, hukuksuzlukları, adaletsizlikleri kabullenmiyoruz. Kabullenirsek demokrasi ölür."





"Saraçhane'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ne konuşacak ne mesaj verecek... Saraçhane'de Özgür Özel konuşmuyor, Saraçhane'de Saraçhane konuşuyor, İstanbul konuşuyor. Ona sesleniyorsunuz, iradenizi tanımayan, oy kendisine verilince baş tacı eden ama oy başkasına verilince o iradeyi hiçe sayana sesleniyorsunuz. Duyuyor musun Erdoğan, görüyor musun Erdoğan? En çok korktuğun şey kalabalıklar sana sesleniyor.

















'TEK SUÇU GELECEĞİN CUMHURBAŞKANI OLMAK'





'VAR MISIN KARŞIMIZA ÇIKMAYA?'





'İSTANBUL SENDEN KORKMUYOR'

Bugün karar aldılar, '4 gün boyunca İstanbul'da toplanmak yasak' dediler. O kararı alanlara, aldıranlara sesleniyorum, bu alanı görüyor musun? Bu mücadele tek başına, bir partiyle verilecek mücadele değildir. Biz Ekrem Başkan'ın arkasına yüzler binler on binler milyonlar tüm Türkiye geçeceğiz. O yürüyecek, biz yürüyeceğiz. Ey Erdoğan, meydanı duyuyor musun? Sen meydanlardan, sokaklardan korkarsın. Ama İstanbul senden korkmuyor.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm İstanbulluları 20.30'da Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde buluşmaya çağırdı.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbullulara seslendi. Çelik, "Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz. Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.CHP'den gelen çağrıların ardından on binlerce vatandaş Saraçhane'de İmamoğlu'na destek için toplandı.CHP Genel Başkanı Özel'in konuşmasından sonra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu kısa bir konuşma yaptı. Dilek İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:CHP Lideri Özel ise açıklamasında şöyle konuştu:Dünden beri olan bitenin bir adı var, o adı koyalım; dünden beri olan biten bir darbe girişimidir, 19 Mart darbe girişimidir. Bugün milletin iradesi bir yargı darbesiyle elinden alınmak gasp edilmek istenmektedir. İstanbulluların tam üç kez üst üste büyükşehri emanet ettikleri Ekrem İmamoğlu'na yapılan bir darbe girişimidir. Ortada ne yolsuzluk ne bir terör örgütü ne bir çıkar örgütü vardır. Ama ortada minareye kılıf uydurmaya çalışan görevlendirilmiş yargı cellatları vardır. Ne diyeceklerdi, 'Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasından Recep Tayyip Erdoğan korkuyor, o yüzden gözaltına aldık' mı diyeceklerdi? Bunu kimin yaptırdığını biliyoruz, bunu yaptıran geceleri uykusundan sıçrayarak uyanıyor ve kendi sesini duyuyor; 'İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder.' Kabusu olan o ses onu rahat bırakmıyor, yeniden uykuya dalamıyor çünkü o sesi duyuyor; 'İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır.' Allah şahit hepimiz biliyoruz ki Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu ile onunla karşı karşıya girdiği 4 seçimi kaybettiği için. Birinde hazımsızlıkla iptal ettirdiği, bir diğeri tekrar seçim ve geçen yıl 31 Mart'taki üçüncü seçimle 3 seferdir Ekrem İmamoğlu'nu, bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmaya çalışıyor.Bu gece öfkelisiniz, bu gece kararlısınız ama buradan sesleniyorum ki bu meydanın öfkesine, bu meydanın inancına duruşuna kararlılığına çok ihtiyacımız var. Ama bu meydanda olmayanların bizimle aynı görüşte olmayanların vicdanına ahlakına insafına sağ duyusuna da çok ihtiyacımız var. bu meydandakilerin, milyonlarca İstanbullunun seçtiği İmamoğlu'nun tek suçu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu bu milletin gönlünde yer ettiği için, tek suçu gelecek Cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır hak mıdır?Ey Recep Tayyip Erdoğan, sana sesleniyor ve seni mertçe bir mücadeleye davet ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, bütün üyelerime danışarak en doğru adayı belirlemek için bir yol yürüyorum ve o yolun sonunda iktidar görüyorum. Sen benim bizim bu ülkenin Cumhurbaşkanı adayına karşı kendinde bir güç göremiyorsun. Ona kaybettin, yenildin; yine yenileceğini biliyorsun. Bunun için türlü kumpaslarla İstanbul'un evladına zulmediyor, onunla uğraşıyorsun. Sen çok seçimlere girdin, çok seçimleri de kazandın. Bu seçimi kazanamayacağın için bu hukuksuzluklara başvurmak yerine madem öyle, son Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olarak, bir kenara çekilmeni adayımın karşısına onunla mertçe rekabet edecek aday belirlemeni bekliyorum. Sana meydan okuyorum, korkma Erdoğan, var mısın karşımıza çıkmaya?Bugün Ekrem Başkan gözaltına alınıp Vatan Emniyet'e götürüldü, sizler ona sahip çıkmak için sel oldunuz aktınız. Ekrem Başkan'la her ne kadar görüştürmeyiz deseler de sizin gücünüzle sizin enerjinizle avukatlarımız gittiler, görüştüler. Ekrem Başkan'ın İstanbul'un tüm gençlerine tüm üniversitelere tüm meydanlara tüm sokaklara binlerce selamı var, sizleri selamlıyor. Buradan Ekrem Başkan'ın selamıyla ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tüm siyasi görüşten ama bu diktatörlükten bu tek adam rejiminden bıkan, yoksulluktan işsizlikten açlıktan bıkan milyonları pazar sabahı kalkmaya, sokaklara dökülmeye, Cumhuriyet Halk Partilileri bir sandıkta cumhurbaşkanı adayını belirlemeye, olmayanları diğer sandıkta dayanışmalarını göstermeye, Türkiye'nin gelecek cumhurbaşkanına sahip çıkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Ekrem gelecek dertler bitecek. 86 milyonu ses yükseltmeye, mücadeleye, ayağa kalkmaya davet ediyorum. Kalkın ve bu ülkeyi kurtarın, 23 Mart'ta sandık gelecek Ekrem gelecek dertler bitecek."