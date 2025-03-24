Özgür Özel: Saraçhane'yi bırakmayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane’de yurttaşlarla bir araya geldi.



Burada yurttaşlara sohbet eden CHP lideri, Taksim'e yürüme konusundaki eleştirilere “Biz Taksim’e gidelim de onlar buraya mı çıksın?” diye sordu.



“Taksim geçmişte olmamız gereken yerdi” diyen Özel, “Biz Taksim’e gidelim de onlar buraya mı çıksın?” ifadelerini kullandı.



Özel, “Biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız. 1 Mayıs olur, Taksim’e gideriz. Ama bugün Özgür ölecek, Saraçhane’yi bırakmayacak” ifadesini kullandı.



"GÜNÜ GELİNCE HEP BERABER TAKSİM'E GİDECEĞİZ"



Özel, burada şunları söyledi:



"Bugün nerede olmamız gerekiyorsa orada. Biz Taksim'de olmamız gerektiği gün Taksim'deydik. Gezi Parkı'nı kurtardık. İki günümüz var. Bizim olmamız gereken yer Saraçhane. Buradayız. "Taksim'e gidelim" deyip gücü böldürmeyin. Bizi birilerine karşı zayıf bırakmaya çalışıyorlar. Günü gelince hep beraber Taksim'e gideceğiz, hep beraber.



Sözümü duyan herkese sesleniyorum, 20.30'da yüz binler Saraçhane'de, İstanbul'un iradesine sahip çıkmaya, birbirine sahip çıkmaya devam ediyoruz.



Çağrı yapmış adamlar. Gelsinler, bilmem ne yapsınlar. İşte gelecekler burada. Görünen o. Camiye geleceğiz, iftar yapacağız baş üstüne. Biz de zaten her gün 10.000 kişiye, 100.000 kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edeceğiz baş üstüne, sesi açmayız onların şeyi varken. Ama biz bu meydandan ayrılıp da bu meydanı kimseye bırakamayız"