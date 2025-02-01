Özgür Özel seçim tarihi verdi: Bunun bir başka yolu yok





'BU BENİM ŞAHSİ KARARIM DEĞİL'





'BAZI FARKLI GÖRÜŞLER ELBETTE OLABİLİR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.Partisinin seçim çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine yönelik de konuşan Özel, "2025 yılında sandık gelecek. Sandığın gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Aksi takdirde biz bu milletin önüne bir sandık koyacağız ve bu milletin bu iktidardan artık desteğini çektiğini göstereceğiz. Bunun bir başka yolu yok" dedi.Aday belirleme sürecine başladıklarını anımsatan Özel, şöyle devam etti:"Bunun için bütün hazırlıklarımızı yaparken aday belirleme sürecine de başlamış durumdayız. Bu benim şahsi kararım değil.Zaten eğer şahsen ben kendim aday olacağım desem bu bir şahsi karardır. Ben ondan feragat etmişim. Bir partinin genel başkanı aday olursa aday olur zaten. Ama ben bundan feragat etmişim. Biz belirleyeceğiz bir grupla desek onu yapmıyoruz. Sadece MYK ile desek yapmıyoruz. Ben bunu nasıl yapalım diye partinin bütün seçilmişlerini bir dizi toplantıya çağırdım, biliyorsunuz. Tüm milletvekillerimizi çağırdık. Parti Meclisi üyelerimizi, MYK'mızı defalarca topladık. Ortak akıl artık bizim adayımızın belli olması yönünde. Nasıl belirleyelim dedik, en geniş katılımla. En geniş katılım kim? Ya sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Burada da şöyle bir süreç tarif ettik. Dedik ki üyelikleri açalım ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde söz sahibi olmak isteyen herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine davet edelim, dedik. Şu anda online üyeliklerde günlük 10-12 kat artış var. Zaten bunun çok üstünde de bütün il ve ilçelerimize aday üyelik başvuruları var. Ensar Aytekin ve seninle imzasıyla gönderdiğimiz talimatlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe ve il başkanlıkları cumartesi pazar dahil gece 21'e kadar üye kaydı için açık tutuluyor. Nöbetçiler var. Yoğun bir üye kaydı yapıyoruz. İleride bu rakamlar paylaşılır. Şu anda adeta Türkiye'de bir seçmen kaydı yapılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının, dolayısıyla geleceğin cumhurbaşkanının aday gösterilmesi sürecinde seçmen olmak isteyen herkes şu anda kayıtlarını yaptırıyorlar.""CHP üyesiyseniz yeniden kayıt yaptırmanıza gerek yok" diyen Özel, şöyle devam etti:"CHP üyesi değilseniz ama gönlünüzden geçen bir adayı desteklemek istiyorsanız baba evinin kapıları ardına kadar açık. O sürecin içindeyiz. Partinin seçilmiş, bütün seçilmişleriyle danıştığımız, görüşleri aldığımız ve ekseriyete uyduğumuz bir sürecin içindeyiz. Bazı farklı görüşler elbette olabilir. Her konuda olabilir. Onlara da saygı duyuyoruz ama, bu organlardaki toplantılardaki genel eğilimin bu olduğunu zaten bu organlardaki herkes biliyor."