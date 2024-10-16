Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek /16 Ekim 2024 14:17

Özgür Özel Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Halk TV'nin edindiği bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski HDP Lideri Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret edecek.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu illerine gezi düzenleyecek. Diyarbakır, Van ve Hakkari gibi birçok şehre gidecek olan CHP Lideri Özel, dikkat çeken bir ziyarette bulunacak.

Habere göre Özgür Özel, Edirne Cezaevi'ndeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Ziyaret pazartesi (21 Ekim) günü gerçekleştirecek.

Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bugün cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ'ı, yarın (17 Ekim) Demirtaş'ı ziyaret edecek.


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