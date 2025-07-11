Özgür Özel: 'Seni yüzde 29 ile orada oturtmam'

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası Uğur Mumcu Meydanı’nda başlayan mitinge ilgi büyüktü.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek miting alanına Adanalılar “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Hükümet istifa”, "Adana burada Zeydan'ın yanında" sloganları ve “Adana’dan esen halkın rüzgarı Zeydan Karalar yıkar duvarı” pankartlarıyla giriş yaptı…





Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleşen mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından önce tutuklu belediye başkanlarının mesajları okundu.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana mitinginde konuşmasından satır başları şöyle...





“Dediler ki bir günde o meydan dolmaz. Görüyor musun Zeydan Başkan. 250 bin hemşehrin sana sahip çıkıyor bu meydanda. Adana evlatlarına, iradesine sahip çıkıyor. Kumpaslara itiraz ediyor. Helal olsun Adana’ya…





Bu darbe öyle bir darbeydi ki hem İstanbul'un 16 milyonun seçtiğine hem de ülkenin bir sonraki Cumhurbaşkanına darbeye kalktılar.





Birileri Cumhurbaşkanını kandırmış, 3 tane sağlam savcım var, 3 tane hakimim, 3 tane de yalancı yalancı şahidim, iftiracı gizli tanığım var. TV'lerde iftirayı basarız seçimleri alırız. Ama iş öyle değil Adana'nın iradesi öyle değil. Ben görünce boğazım düğümlendi. Kooperatifler karar almış, bütün minibüslerin üzerinde şu yazıyor: 'Zeydan Başkan pandemide sen vardın yanımızda, depremde sen vardın yanımızda, bu akşam kim gelecekse senin yanına bedava!' Kim istediyse nikahını kıydı, 1 gecede 11 nikah kıyardı. Şimdi nikahını kıydıkları gelmiş. Ey Erdoğan, bir adamın arkasında 20 bin çift varsa sen onu yenemezsin!





Zeydan Başkan 11 yıl önceki ihalenin AKP'nin verdiği ihalenin parasını veriyor. O ihaleyi yapan AKP'liye ne verilmiş bilmiyoruz. Paralarını ödemiş, bir daha çalışmamış onlarla. O Zeydan Başkan 11 yıl boyunca bir çöp bulamadıkları, Zeydan Başkan'ın eşi Nuray hanım 32 yıldır devlet okulunda öğretmen. Bu kadının kocası mı yapmış yolsuzluk? Orada Melih Gökçek var. Oğlunu biliyor musunuz? Bozuk tohum! Gitmiş baklava kutusu yaptırmış millete ahlak dağıtıyor.





Şimdi Ekrem Başkan’ın diplomasını sorgulayan arkadaşım, bugün dedim ki ‘Ekrem Başkan üniversite arkadaşlarıyla 11-11 maç yapabilir. 100 tanesini çağırıp iftar verebilir. Sabahleyin 70’i ile kahvaltı yapabilir. Ama Erdoğan bir üniversite arkadaşıyla, bir sabah kahve içip fotoğraf atabilir mi? Oturup tavla oynayacak bir üniversite arkadaşı var mı?’ Çıktı mı? Çıkmadı. Milletin diplomasını sorgulayan Erdoğan’ın, Adanaspor-Adana Demirspor’da davulu getirmiş onun diplomasını sorguluyor. Ama ritim tutturamadılar, ben yardımcı olacağım. Erdoğan da mutlaka Halk TV yine açık, her akşam izliyor. Ya TELE 1’den bakıyor ya Halk TV’den. SÖZCÜ’yü kararttı sinirinden, şimdi duysun bakalım. Diplomasız Erdoğan… Sayın Erdoğan, senin diplomayı sorgulamak için, sen Ekrem Başkan’ın diplomayı internetten kaldırttın ya, bu da davul getirmiş sana çalıyor. Size söz olsun, her yola başvuruyoruz, davalar açıyoruz, avukatlarımızla mücadele veriyoruz, Ekrem Başkan’ın helal yollarla aldığı diplomasını geri alacağız, bu diplomasızı da evine yollayacağız.





Bu kadar sıkıntıların olduğu bir yerde 100 binler toplanmış bir anda bir meydana ve diyor ki ‘Kurtuluş yok tek başına.’ Buradan sonra artık nereye çağrılırsak koşmanın, yan yana durmanın, kol kola girmenin, omuz omuza mücadele etmenin, bu iktidarı değiştirmenin, iktidara gelmenin zamanıdır. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Kurulduğu gün öyleydi, son genel seçimlerde öyleydi. O günden bugüne bir şey değişmedi, bütün anketlerde öyle. Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi. Ve Erdoğan, güya yenilmez Erdoğan. Girdiği her seçimi kazanan Erdoğan, girdiği son seçimi kaybetti. Ama ona karşı kaybetmeyen birisi var. Beylikdüzü’nü AK Parti’den alan, 31 Mart 2019’da Binali Yıldırım’ı yenen, seçim elinden alınınca, çalınınca ceketi çıkaran, gömleği sıvayan, Haziran’da bir daha kazanan, 800 bin farkla kazanan, beş yıl hizmet edip şimdi 1 milyon 100 bin farkla kazanan Ekrem İmamoğlu geliyor, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu geliyor. Ve bunun için ona engel olmak için her şeyi yapan Erdoğan’ın oyları yüzde 30’un da altına düştü. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. Yüzde 29’la seni orada oturtmam, seni orada oturtmam. Yüzde 29’la orada oturamazsın. O yüzden 2 Kasım Pazar günü sandığı istiyoruz ve sesleniyoruz hep birlikte. Ey Erdoğan; ben milletim, ben milli iradeyim. Adayımı bırak, sandığı getir. Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum. Harikasınız, bir yürekten alkış. O zaman hep beraber iktidara yürümeye hazır mıyız? Hep birlikte yürüyoruz. Önce başkanlarımızı alacağız, Zeydan Başkan’ı almaya hazır mıyız? Kadir’i almaya hazır mıyız? Oya’yı almaya hazır mıyız? Ekrem Başkan’ı, bütün arkadaşlarımıza almaya hazır mıyız? Onlarla birlikte iktidara yürümeye hazır mıyız? Hazır mıyız? Yürüyelim arkadaşlar o zaman, yürüyelim arkadaşlar. Yolunuz açık olsun.”



