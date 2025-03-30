Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel Silivri'de konuştu: 'İşkencenin zamanaşımı yok' /30 Mart 2025 15:05

Özgür Özel Silivri'de konuştu: 'İşkencenin zamanaşımı yok'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sonrası açıklama yaptı.

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Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında konuştu. 

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gencecik çocuğumuzu aç, susuz bırakanı, darp edeni, hepsini bulurum. Devlette hiçbir şey kaybolmaz, işkence suçunun da zamanaşımı olmaz. Bunların hesabını kim soracak? Ben soracağım. Size kötü muamele yapanlar CHP'yi görünce duracaklar. Bu iktidarı değiştirme iradesini biz bu ülkede görüyoruz. Bu rejim ve bu rejim adına suç işleyenler, zulmedenler AİHM kararları gereğince bu yaptıkları kötülüklerin zamanaşımı yok, mutlaka ve mutlaka hesabı sorulacak.

Bu ülke Almanya kadar demokratik bir ülke olacak. Namusum üzerine söylüyorum; bu gençlere kötü davrananların her birini teker teker bulacağım, devlet görevlisiyse de bulacağım polisse de bulacağım. Biz dava adamıyız, inanç adamıyız. 10 yaşından beri yatılı okulda okudum, bir kişiyi arkamda bırakmadım, bir kişiyi satmadım.

Zaten doğru olan bütün arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanmasıdır ancak özellikle Mahir Bey'in içinde bulunduğu koşullar ve sağlık durumu düşünüldüğünde kesinlikle tutuksuz yargılanması gerekir. Onun durumunu yakından takip ediyorum."
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