Özgür Özel: Soma davası yeniden görülmezse normalleşme olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasına ilişkin davanın yeniden görülmesi gerektiğini söyledi.



Maden faciasının 10. yılında Soma Belediyesini ziyaret eden Özel, ilçede büyük bir acıyı hep birlikte göğüslediklerini, Somalı ailelerle birlikte yas tuttuklarını dile getirdi.



Adalet arayışında da ailelerle birlikte olduklarını kaydeden Özel, 87 duruşmayı ailelerle takip ettiğini, sorumluların hak ettiği cezayı almadan davanın tamamlandığını, kamu görevlileriyle ilgili yargılamanın ise yeni başladığını belirtti.



"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"



Özel şunları söyledi:



- Soma’da ben 87 blok dava takip ettim, Aksihar’da. O 87 blok davanın sonunda 5 buçuk gün hapis yattılar adam başı, katlettikleri kişi başı. Çıktılar ve kurtulduk sanıyorlar. Kamu görevlileri ile ilgili yargılama yeni başladı. Hassasiyetle takip ettiğimiz husus şudur: Bir, Akhisar’da görülen dava yeniden görülecek. O dava yeniden görülmeden Soma’ya adalet gelmez. Ama AKP’nin seçimini finanse etsin diye onlara tahsis yapanları, alanı ihalesiz genişletenleri, denetim yaptırmayanları, gelecek olan denetçiyi önceden haber verenleri tespit etmeden buradaki birkaç tane zavallı devlet memurunu cezalandırmakla Soma’ya adalet filan gelmez.



- Kamu görevlisiyse Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Ankara’da başı, ilgili bakanlığın müsteşarından dönemin bakanı Taner Yıldız’a kadar bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan ve bu madenle kurulan asimetrik ilişkiler ortaya dökülmeden siyasetin finansmanı ile ilgili, birilerinin mitinglerine Somalı madencilerin buradan taşınıp da o gün Soma’daki maden kazasındaki işçilerin gittiği siyasi mitinglere kadar hepsi irdelenmeden, bütün ilişki ağları ortaya çıkmadan Soma’ya adalet gelmez. O adaleti sonuna kadar takip edeceğiz.



"KANI YERDE BIRAKIRSAM GÖZÜM AÇIK GİDECEK"



- Bunu unutmadık. Unutmuyoruz. Unutturmayacağız. Bir yandan elbette sorunları dile getiriyoruz. Bir yandan müzakere ediyoruz. Bir yandan mücadele ediyoruz. Bunu unutmayacağız. Soma davası yeniden görülmelidir. Soma davası yeniden görülmüyorsa, adalete yapılan bu anayasa dışı mücadele görülmüyorsa Türkiye’de normalleşme olmaz. Soma’daki kanı yerde bırakırsam benim de gözüm arkada gidecek. Soma’ya adalet gelmeden Özgür Özel hayata gözlerini yumarsa, yumamaz gözü açık gider. Bu kadar açık söylüyorum.



- Bundan sonra da Soma’nın acısını unutmayacağız. Hesabını soracağız. Bundan sonra artık Soma’da yüzler gülecek. Zaten bu işleri en iyi yapabilen, benim kadar bu meseleyi içinde hisseden birisine Soma’yı emanet ettik. Örgütümüzle beraber ellerinden geleni yapacaklar. Soma’ya verdiğimiz sözleri teker teker tutacaklar.



"SOMA'NIN HESABINI SORACAĞIZ"



Soma davasında adaletin sağlanmasını, ilçede elinde taşıdığı Türk bayrağı ile tanınan "Ecevit" lakaplı Hüseyin Bayramoğlu'na bir borç olarak gördüklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:



- Bu Ecevit'e, Soma'ya olan vicdan borcumuzdur. Ona bakınca ben 301 madencinin hatırasını görüyorum. Analarını görüyorum. Çocuklarını görüyorum. Bundan sonra da Soma'nın acısını unutmayacağız, hesabını soracağız. Bundan sonra artık Soma'da işler düzelecek. Zaten bu işleri en iyi yapabilen, benim kadar bu meseleyi içinde hisseden birisine Soma'yı emanet ettik.



Özgür Özel, belediye ziyaretinin ardından faciada yaşamını yitiren maden işçileri için Emir Hıdır Bey Camii'nde düzenlenen hatim duası ve mevlit programına katıldı.