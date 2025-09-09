Özgür Özel, Taksim'de Gürsel Tekin'e seslendi: 'Kardeşim olsa affetmem'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve partililer CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda çelenk bırakma törenine katıldı. Çelik'in yerine kayyım olarak atanan Gürsel Tekin, sabah saatlerinde Taksim'e giderek, "Genel başkanımızın programına dahil olacağız" demişti. Ancak Tekin tören alanına gelmedi.





Çelenk bırakma töreninin ardından konuşan Özel, "Eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5 bin polise ihtiyacınız var. Eğer yetkiyi milletten alıyorsanız siz de Taksim'e gelirsiniz sizi 5 bin tane partili karşılar." diyerek Tekin'e seslendi.





'TESLİM OLMAYACAĞIZ'

"CHP'yi bölebilirler mi? CHP birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir, sandıktır. Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler, Türkiye'de Gazi'nin kurduğu Cumhuriyet'te İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili seçimi, iktidarların seçimle gelip seçimle gitmesini, seçim kaybedeceğini anlayınca hazmedemeyenler şimdi de CHP'nin İstanbul İl Kongresi ve İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar." diye konuşan Özel, "Teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum. Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nı başlatmaya giderken bir tek adamın talimatıyla hakkında ölüm fermanı verilmiş, ölüm fermanı boynunda Kurtuluş Savaşı'na çıkmış biri tarafından kuruldu. Gün oldu parti kapandı. Genel başkanlar, il başkanları cezaevlerindeydi." ifadelerini kullandı.





Özel, "Polislere kanunsuz emir verip, onları babaevine ite kaka yollayanlara inat, biz partimizin kapısını herkese açık tutuyoruz. Bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla tapusu dahi Genel Merkez'e kayıtlı binadan hala daha polisleri çıkarmayanlara, hala daha kardeşlik hukukunun üstünde hukuk tanımadan, bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapanlara söylüyorum, kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı ama demokrasi fikrinin insanları, CHP'nin üyeleri o günden beri birlikteler. Biriz ve beraberiz." dedi.





'KARDEŞİM OLSA AFFETMEM'

İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Tekin'e yönelik konuşan Özel, "Şahsıma yapılan haksızlıkları affettim, barıştım. Ancak bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu birlikteliğimize, Türkiye'de birinci parti oluşumuza gölge düşürmeye çalışan, Saray'a alet olup bu partiye zarar vermek isteyeni, bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim. Partiliyim diyen herkes seçilmişlere saygı duymalı." dedi. Özel, "Biz haklıyız, biz kazanacağız, asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak. Doğum günümüz kutlu olsun!" sözleriyle konuşmasını noktaladı.