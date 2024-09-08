Özgür Özel tarih verip erken seçim istedi

CHP’nin, ATO Corgresium’da düzenlediği İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı ikinci gününde program çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuşmalarıyla başladı. CHP’nin “Baba Ocağı” isimli yeni şarkısını da tanıtan Özel, artık parti içi tartışmaların geride kaldığını ve bundan sonra hep birlikte iktidara odaklanacaklarını söyledi.







‘İKTİDAR BİZİM HAKKIMIZ’

Partinin artık seçimleri beklediğini vurgulayan Özel, “Partimiz 31 Mart’ta birinci parti oldu. Artık iktidar bizim hakkımız. Herkes bir an önce seçimler olsun, bu iktidar değişsin istiyor” dedi. Halkta “erken seçim” beklentisinin giderek arttığının altını çizen Özel, “Erken seçim konusunda toplumda yüze 25’lerde olan beklenti yüzde 50’leri geçmiştir. Bu şartlar bize artık adım adım bir sandığı getirecektir” ifadelerini kullandı.





ERDOĞAN’A SEÇİM ÇAĞRISI

Anayasaya göre seçimler zamanında yapılırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağına dikkat çeken Özel, şunları söyledi:





“Seçimlere üç ay kala, milletin canını oku, sonra ‘Hadi seçimleri yenileyelim’ derseniz biz orada yokuz. Ama bu milletin beş yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı dört yıl bekleyecek sabrımız yoktur. Millet artık CHP’nin iktidar olmasını beklemektedir. ‘Kendime güveniyorum’ derse Meclis’te gelecek sene kasım ayına kadar erken seçim yapmaya ve bu 22 yıllık mutsuzlaştıran bu yönetime son vermeye hazırız. Gelecek sene kasım ayında karşımıza çıkmaya, seçim yapmaya varsanız CHP buradadır. Bugünden sonra bu sorumuza verilmeyen her yanıt veya ‘Seçimsiz dört yıl’ diyen seçimden kaçıyordur. Adaylığına güvenen karışımıza çıkar. CHP daha fazla bu ülkeyi Cumhur İttifakı’nın kaprisli kavgalarına bırakmaya hiç niyetli değildir.”





‘BÜYÜK YÜRÜYÜŞ BAŞLIYOR’

İki günlük program çalışmasını daha sonra 81 ile yapacakları ziyaretlerle tüm ülkeye yayacaklarını söyleyen Özel, 10 ayın sonunda yeni bir program ve buna bağlı bir seçim beyannamesi çıkartmayı hedeflediklerini vurguladı. Özel, “Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Bazen elimiz havada kalacak, küsüp gitmeyeceğiz. Bir büyük yürüyüşü hep beraber başlatıyoruz” dedi.





‘REKABETE KİRLİ ELLER MÜDAHALE EDEMEZ’



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı konuşmada tüzük kurultayının sonucundan memnun olduğunu söyledi. Artık parti içi tartışmaların sona ermesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Sadece geleceğe bakın. Demokrasimiz, ekonomimiz, geleceğimiz tehdit altında. Bunu değiştirecek güç CHP’lilerdir” dedi.





‘HALK BİZİ İZLİYOR’

İmamoğlu, şöyle konuştu: “İktidar olmalıyız. Her seçimi kazanmak için ortak akılla hareket etme şartı vardır. Seçmen bize henüz ‘Ülkeyi yöneteceksiniz’ demedi. Bizi izliyor. Belediyeleri nasıl yönettiğimize bakacak. Millete daha fazla nasıl geçine-mediğini anlatma vakti geçmiştir. Bizi gören vatandaş, ‘Bunu geç. Bana ne yapacaksın, onu anlat’ diyecek. Onun için yeni bir vizyon üretme zamanı gelmiştir. Müzmin muhalefet dönemi artık bitmiştir.”





‘KOLAYSA DENESİNLER’

Hakkında çıkan “siyasi yasak” iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, “Siyaset yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılıyor. Adil rekabete kirli eller müdahale edemez. Yenemeyeceklerini anladıkları rakibi saf dışı bırakmaya çalışıyorlar. Bilsinler ki yargısal tacizden sonuç almaları mümkün değil. Açtıkları davalarla bizi yolumuzdan ayıramazlar. Kolaysa denesinler. Ne yaparlarsa yapsınlar yine kazanacağız” diye konuştu.







