Özgür Özel, 'Taşıyamayan bırakacak' diyerek küfeyi sırtladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye borçlarının kaynağından tahsil edilmesine ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Özel “Mali darbe girişimine, ekonomik darbe girişimine karşı, dimdik ayakta tutacağız. Ne çalışanımızı mağdur ederiz, ne kentleri mağdur ederiz. Ne hizmetten vazgeçeriz, gerekirse ben, il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarımızla çöpleri ellerimizle toplarız. Yine namerde muhtaç olmayız” dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam saatlerinde Bursa’nın Mudanya ilçesinde Halk Buluşması'na katıldı.



"GETİR SANDIĞI BİZ TAŞIRIZ"



Erdoğan'ın küfe sözlerini hatırlatan Özel şunları söyledi:



- Tayyip Bey'e dedim ki doğru senin sırtında küfe var. Bu milletten oy istedin. O da aldı. Küfeyi böyle sırtına koydu. Tayyip Bey diyor ki emekliler bana ağır geliyor. Taşıyamam. Asgari ücret ağır geliyor, taşıyamam diyor. Rizeli hemşehrime çay parası veremem. Ağır geliyor diyor. Ama bir bakıyorsun, yandaş müteahhide sıra gelince dikeli veriyor. 660 milyar lirayı buluyor.



- Ben diyorum ki Tayyip Bey, bırak küfeyi. Ver benim sırtıma. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi. Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan, bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler, asgari ücretliler değil. Esnaf, çiftçiler değil. İşte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak. Taşıyanlar gelecek.



- Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Bu iki genç küfeyi almış, gelmiş. Helal olsun onlara. Size bir şey söyleyeyim. Bakın bu iki çocuğu unutmayın. Millet, küfeyi Tayyip Beyden alıp bizim sırtımıza koyunca, o gece çıkacağız. Hep birlikte galibiyeti kutlayacağız ya. Söz veriyorum bu iki gençle birlikte kutlayacağız. Biz kazanacağız.”