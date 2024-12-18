Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel 'tedbir aldık' dedi: CHP'li başka belediyelere de haciz gelecek mi? /18 Aralık 2024 18:37

Özgür Özel 'tedbir aldık' dedi: CHP'li başka belediyelere de haciz gelecek mi?

CHP lideri Özel ve ABB Başkanı Yavaş canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. İki siyasinin de gündeminde SGK konusu var. Yavaş hacizler konusunda "3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler" derken, Özel "Bize engel olamazlar" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. Özel'in gündeminde CHP'li belediyeleri hacizle karşı karşıya getiren SGK meselesi vardı. CHP liderinin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Bu ülkede kanun var. Belediyelerimizde göz diktikleri para sosyal yardımların parasıdır. Yoksulun her türlü ihtiyacının giderilmesine göz dikmiş durumdalar. Başkanlarımız her şeye rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor. Bize engel olamazlar. Milletimize bu hazımsızlığı şikayet ediyoruz.

* Zenginlere af üstüne af çıkaranlar burada haciz yapıp belediyelerimizi iş göremez duruma getirmek istiyorlar.

* Belli ki bakan 'Silkeleyin' talimatını almış. (Diğer belediyeler için) Ama biz de gereken adımları attık. Halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceğiz.

Özel'den sonra söz alan Yavaş'ın da gündemi SGK. Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Nakit parayı da kabul etmiyorlar. Amaç ne anlamadım. 3 aylık ödeme teklifi sunduk, geri çevirdiler. İşin enteresan tarafı, 1 milyara yakın da Çevre Bakanlığı'ndan nakit alacağımız var ama onu da kabul etmiyorlar. Amaçları parayı tahsil etmek mi? Üzüm yemek mi bağcıyı dövmek mi?

* Açıklayamazlar. 900 milyarlık listeyi açıklayabilecek olsalardı büyük bir keyifle açıklarlardı. Açıklayamadıklarına göre bu şekilde açıklamış oluyorlar.
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