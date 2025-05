Özgür Özel: Türkiye sivil bir darbe süreci içinde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda kapanış konuşmasında önemli mesajlar verdi.



Özel, konuşmasında CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yönelik soruşturmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Buradan Avrupa'daki bütün yoldaşlarımın gözünün içine baka baka söylüyorum ki Türkiye bir sivil darbe sürecindedir. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları siyaseten tutukludur, hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar arkalarındayız."



Özel'in konuşmasından bazı bölümler şöyle:



"BAZEN DÜNYAYA ANLATMAK ZOR OLUYOR"

Geçmiş yerel seçimlerin seçilmişlerine de darbe yaptı ama esas geleceğimize, gelecek olana, Türkiye'nin gelecek umuduna darbe yapmaya kalktılar. İşte biz Ekrem İmamoğlu, hapisteki bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onların siyasi sebeplerle içeride tutulduğu için onlarla birlikte mücadele eden insanlarız. Bunu bazen dünyayı anlatmak zor oluyor. Anlatamayacağımızı düşündüler. Önce 'anlatamazsınız, Türkiye'yi dışarıda şikayet edemezsiniz' dediler. Sonra ya 'Avrupa Birliği, GRECO kriterlerine önem verir, yolsuzluğa, hırsızlığa karşı mesafe koyar' diye düşündüler. Türkiye'de de terör örgütüne destekleme diye bir yalan uydurarak milliyetçi hassasiyeti olan seçmenler bize sırtını döner sandılar. Birkaç hafta geçince kimsenin gözünün içine yüzüne doğru bakamaz dediler.



Ama ben bugün sabahleyin Ekrem Başkanla dayanışmak için bir otel yangınında hayatını kaybeden bebeklerle, çocuklarla, annelerle, eşlerle, geriye kalanlarla dayanışmak, hayatını kaybedenleri anmak için, o tepkileri görünür kılmak için, kadına karşı şiddeti görünür kılmak için, toplumsal cinsiyet eşitliği talebini görünür kılmak için sabah gittim, erken saatlerde maraton koştum geldim.



"TÜRKİYE SİVİL DARBE SÜRECİNDE"

Buradan ayrılıp Türkiye'nin dördüncü büyük kentine, Bursa'ya gidip büyük bir mitingi her hafta sonu yaptığımız bu hafta sonu Sosyalist Enternasyonal ile çakıştığı için pazar akşam üstüne aldığımız bir mitingi gerçekleştireceğim. Sabah 10 binlerin, akşam üstü yüz binlerin, milyonların buradan Avrupa'daki bütün yoldaşlarımın gözünün içine baka baka söylüyorum ki Türkiye bir sivil darbe sürecindedir. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları siyaseten tutukludur, hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar arkalarındayız.



"DİKTATÖRLERİ YENECEK TEK GÜÇ DAYANIŞMA"

Savaşların acı sonuçları, yoksulluk ve birçok kriz bir ülkenin sınırlarından diğerine sıçramaktadır, yani tüm dünyada dolaşıma girmektedir. İlk açılış konuşmasında da söylediğim, dünkü toplantılarda ve akşam yemeğinde de her birinizle ayrı ayrı sohbet ettiğimizde, üzerine konuşma fırsatı bulduğumuz bir zor durumla karşı karşıyayız. Endişelerimiz vardı. 21. yüzyılın ikinci çeyreğinde yapay zeka marifetiyle birbiriyle konuşan, birbirinden öğrenen robotlar insanlığı tehdit eder miydi? Maalesef bu tartışma bir anda duruyor, sürüyor ama dünyanın başındaki en büyük tehdit, birbiriyle konuşan, birbiriyle dayanışan, birbirinden öğrenen otokratlarla, diktatörlerle muhatabız ve onları yenecek güç sadece ve sadece bu salonun üreteceği dayanışmadır.



Biz biliyoruz ki toplumların sorunlarının küresel etkileri oluyorsa çözümlerin de küresel çapta olması gerekir. Öyleyse yoksulluğa, savaşa, iklim krizine, emek sömürüsü ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak mücadele vermek, bugün her zamankinden elzemdir. Bu tespiti yapan Sosyalist Enternasyonal, tüm bu karanlık tabloya karşın İstanbul'dan dünyaya aydınlık ve umut dolu bir dünyayı müjdelemektedir.