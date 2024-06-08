Özgür Özel: Türkiye'yi yönetmeye talibiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti.



BirGün'de yer alan habere göre ilk sözü alan Başkan Zeydan Karalar, "Sizi 10 belediye ile karşılamaya nail olduk. Bugün buraya gelerek bizleri onurlandırdınız. Adana Özgür, Adana Özel" diyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Karalar sözlerine şöyle devam etti: "Adana emrivakilere gelmez. Şahsına münhasır insanların şehridir ve zorlamaları kabul etmez. 31 Mart Yerel Seçimlerinde büyük çabalar sonucunda 65 yıl, 40 yıl, 35 yıl alamadığımız ilçeleri de aldık. Elbette değişimin etkisi ile gösterdiğiniz yolda, adaletli yönetim anlayışı ve halkın içinde olarak, çok çalışmamız sonucunda, milletimizde bizim buraları idare edebileceğimize yönelik kanaat oluşmasıyla, Adanalılar bizden yana tercih kullandı. Adana tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez Adana Büyükşehir Belediyesi’ni iki kez üst üste kazandı. Seyhan’la birlikte benim de 3. dönemim. Seyhan ilçemizi 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi almıştı. 30 yıl aradan sonra Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi aldı. Bizim aldığımız her yer artık Cumhuriyet Halk Partisi’nin kalesi oluyor. Hem halkımıza yakın hizmet ediyoruz hem sorunları çözüyoruz hem de insanlarımıza eşit mesafede, ayrım yapmadan çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber halkımızda büyük bir güven oluşturduk. Sizin de önerilerinizle ve işaret ettiğiniz gibi çalışarak Adana’da 10 belediye kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşriflerinizden dolayı mutluyuz, şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım."



Özel de beraberinde partililerle gerçekleştirdiği ziyarette, Karalar'ın yerel seçimde çok büyük bir başarı gösterdiğini söyledi.



"TÜRKİYE'Yİ YÖNETMEYE TALİBİZ"



Partideki uyumun süreceğine inancının tam olduğunu dile getiren Özel, şöyle konuştu:



"Adana'nın başarısı Türkiye'nin başarısına dönüşecek, buna inanıyoruz. Başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Zaman zaman buna 'Şehrin altın anahtarı', 'Belediyenin anahtarını aldık' derler. Bu anahtar ne belediye kapısının anahtarıdır ne belediyenin bütçesinin, kasasının anahtarıdır. Bu anahtar, Atatürk'ün partisinin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yeniden iktidar olmasının anahtarıdır. Onlar iyi yönettikçe bu anahtar ceplerindedir. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet, bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor."



Özel, iktidara talip ve bunun için yapılacak seçime hazır olduklarını kaydetti.



"HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"



Özel, ziyaretin ardından balkondan halka hitap etti. CHP’nin ülke genelinde Türkiye ittifakı kurduğunu, Adana’da da Adana ittifakı kurduklarını kaydeden Özel, "31 Mart seçimlerinde çok şey yaptık ama kavga etmedik, kimseyle dalaşmadık. Sadece halkımızın mağdur kesimlerinin kavgasını verdik" diye konuştu.



Ürün taban fiyatlarının çok düşük olmasını da eleştiren Özel, açıklanan hububat alım fiyatlarına direneceklerini vurguladı.



Enflasyonun geniş halk kitlelerinin alım gücünü büyük oranda aşağıya çektiğini çeşitli örneklerle anlatan Özgür Özel, üreticinin, asgari ücretlinin ve ezilenlerin sesini duyurmak için mücadeleye devam edeceklerini açıkladı, sorunların hep birlikte mücadele ederek aşılacağını kaydetti.



Özel son olarak, durmadan dinlenmeden çalışıp, büyük hedefe ulaşacaklarını, bu konuda herkese önemli sorumluluk düştüğünü ifade etti.