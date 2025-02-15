Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel: TÜSİAD’a açılan soruşturma, açıklamaları doğrulamıştır /15 Şubat 2025 16:32

Özgür Özel: TÜSİAD’a açılan soruşturma, açıklamaları doğrulamıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu. Özel, “Söylediklerinin hangisi yaşanmadı? Yaşam hakkıyla ilgili söylediklerinde, yargı bağımsızlığına, soruşturmalara dair söylediklerinde TÜSİAD nerede haksız?” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti. Özel, açıklamalarında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında dün dernek genel kurulunda yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. İktidarın ‘hukuk tanımaz’ tutumunun ekonomiye etki ettiğini belirten Özel, “Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma, TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır.” diye konuştu. Özel’in açıkamalarından bazı bölümler şöyle:

TÜSİAD yeni bir şey söylemiyor. Hepimiz söylüyoruz. Şimdi de işveren örgütü söylüyor. Söylediklerinin hangisi yaşanmadı? Yaşam hakkıyla ilgili söylediklerinde, yargı bağımsızlığına, soruşturmalara dair söylediklerinde TÜSİAD nerede haksız? Bugün TÜSİAD’a açılan soruşturma, TÜSİAD Başkanı’nın yaptığı açıklamayı doğrulamıştır.

Bugün yapılan baskılar, Türkiye’de kimseye fayda etmemektedir. Hukuk devleti ile ilgili talep ebette ki en çok da iş dünyasının talebi olacak. Türkiye’ye yabancı yatırımcı gelmesinden tutun, Türkiye’ye borç verilirken faizin oranına kadar demokrasi endeksinde neredeyseniz sonuç buna etki ediyor.

Bu insanlar sizin hukuk tanımaz tutumlarınız yüzünden yabancı ortak bulmakta da zorluk çekerler, yabancı kaynak bulmakta da zorluk çekerler. Bu hükümetin bu tutumu yüzünden Türkiye’de herkes daha pahalı kredi kullanıyor yurt dışından. Belediyesi de öyle, şirketler de öyle. Adalet isteyenlere ‘karışma’ diyemezsiniz.

Siyasi yasak mağduriyetini anlata anlata iktidara gelenler, neyle muhatap oldularsa rakiplerine mislini kendileri yapıyorlar. Gördükleri zulmü unutmayıp kimselere bunu yapmazlar diye beklerken beterini yapıyor. En sonunda siyasi rakibi olan siyasi partileri kapatmaya da gelirlerse şaşırmam. Çünkü kendileri kapatma davası ile muhatap olmuşlardı. En sonunda görün, kimi tehlikeli görüyorsa kapatacak.
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