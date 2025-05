Özgür Özel uğradığı saldırıya ilişkin konuştu: 'Adım kadar eminim ki talimatla yapıldı'

Özel, pazar günü AKM'de TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde uğradığı fiziksel saldırıya ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenin çıkışında Selçuk Tengioğlu'nun (66) yumruklu saldırısına uğramıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Uğradığı saldırının ardından sağlığının iyi olduğunu belirten Özel, "Zorlu, sıkıntılı bir süreçteyiz. Silivri Cezaevi'nden geldim. Ekrem Başkanı orada bırakıp dönmek iyi bir şey değil. Moralimizi yüksek tutmaya, mücadele azmimizi sürdürmeye, bu nedenle iyi olmaya mecburuz. Bu kötülükleri yapanlar enerjimizi düşürmek için bunu yapıyorlar. Onlara teslim olmamak için iyi olmak zorundayız" ifadesini kullandı.Özel, AKM'ye girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmamasıyla ilgili şöyle konuştu:"Koruma ekipleri, aracımızı almak için bir yer tutmuş, herkesinki alınmış, bizimki alınmamış. Ben 14 yıldır milletvekiliyim. Girmediğim bir otopark yok. Herkes aracını sokar. Kaldı ki şimdi ana muhalefet lideriyim. Devlet protokolünde oradaki araçlardan çok çok öndeyim. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Emniyet müdür yardımcısı parçası değilse, parçası olandan emir almıştır. Onu bulup çıkarsınlar diye uğraşıyorum. Adamın iki saat önce görüntüsü var, bana bakıyor, elini kolunu geriyor, saldırıya hazırlanıyor. Ben beklenmedik biçimde 18 dakika geç çıkıyorum, tabutun başına davet ettiler beni çünkü. Çıktığımız anda bütün salon boşalmış, adam gitmemiş. Tam orada sabırla bekliyor, geçeceğimi biliyor. Bizim aracımızı oraya koydurtmayan kişi, bu organizasyonun içinde değilse, biri ona demiştir ki 'buradan geçsin Özgür Özel.' Beni oradan geçirten kişi, o kişi. Biz kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Talebim, namuslu bir muhakkik, şoförümü, korumalarımı, görgü tanıklarını dinlesin, sonra da o kişiye 'Bunu niye yaptın, Özgür Özel'i buradan yürümesine niye zorladın' desin. İçişleri Bakanı konuyu biliyor, soruşturma açıldığını söyledi. İfadeler alınmalı, somut gerçek ortaya çıkmalı, ben bunu söylüyorum.""Ekrem İmamoğlu olası bir ara seçimde milletvekili adayı olacak mı?" sorusuna Özel şu yanıtı verdi:Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirilmesine ilişkin olarak, "Biz bu kanunu üç kez Anayasa Mahkemesi'ne götürdük, Anayasa Mahkemesi bunu iki kez bozdu, bunu OHAL KHK'sıyla çıkardılar. Olacak iş değil. Ekrem Bey twitini atıyor, ekran görüntüsünü biz 'İmamoğlu Her Yerde' hashtagiyle paylaşıyoruz. Bu süreçte İmamoğlu'na destek vermek isteyen X kullanıcıları, İmamoğlu'nun twitini alıp, bu hashtagle paylaşınca yeterince yayılıyor. Bu panik halinde yaptıkları bir iş. Dün akşam elektriklerin kapatılması gibi. Türkiye kamuoyu, zaten önemli olan bir buluşmayı bambaşka bir gözle görmeye başladı" ifadesini kullandı.Özel, "Bunlar ahlaken tükendiler, psikolojileri bozuk, çoğunlukta değiller, azınlıktalar. İçeride çatlak sesler var. Şoktan çıkmak için el yükselttiler, ona da aynı şiddette bir cevap alınca şu an panik evresindeler, ne yapıyorlarsa panikle yapıyorlar. İyi bir şey söyleyeyim, paniğin sonu idraktir. İdrak edecekler. İdrak ettikleri nokta da daha rasyonel düşünmeye, tutuksuz yargılanmanın kendileri için de ülke içinde doğru olduğuna karar vermeye başlayacaklar" diye konuştu.