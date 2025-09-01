Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan hakkında TBMM’ye fezleke sunuldu /01 Eylül 2025 20:08

Özgür Özel ve Tuncer Bakırhan hakkında TBMM’ye fezleke sunuldu

CHP lideri Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın da olduğu 6 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan toplam 11 fezleke TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Meclis Başkanlığına sunulan altı milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, bu milletvekillerinin yargılanmalarının önünü açmak amacıyla atılan bir adım…

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Günban hakkında hazırlanan yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sunulan toplam 11 fezlekeden 4’ü Özgür Özel, 2’si Cemal Enginyurt, 2’si Ahmet Şık hakkında hazırlandı. TBMM Başkanlığı dosyaları, Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale etti. CHP Grubu Karma Komisyon’a başvurarak Özgür Özel hakkında hazırlanan fezlekeleri talep etti.
