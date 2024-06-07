Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Özel yeni anketi açıkladı: İşte CHP'nin son oy oranı! /07 Haziran 2024 23:03

Özgür Özel yeni anketi açıkladı: İşte CHP'nin son oy oranı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Adana'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Özel burada Adana meydanlarını dolduran vatandaşlara seslendi.

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Özgür Özel Adana ziyaretinde partisinin İl Başkanlığı'nı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti. Özel meydandaki kalabalığa seslenerek, "Duysaydık bir miting yapardık. Burayı doldurdunuz bir mitinge çevirdiniz" ifadelerini kullandı.

Gündemdeki konuları değerlendiren Özel'in anket iddiası da dikkatleri çekti. Partisinin oy oranını açıklayan Özel "Yerel seçim yerel seçimde kalmadı. Devam etti. Daha bugün ortaya çıkan anketlerde, hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak... Hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor, fark açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu, burada duruyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor." ifadelerini kullandı.
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