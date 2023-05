Özgür Özel: Yeniden yargılanacaklar

Sözcü'nün haberine göre CHP Manisa Grup Başkanvekili ve Manisa 1'inci sıra milletvekili adayı Özgür Özel, 301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma Maden faciasının 9'uncu yıl dönümü sebebiyle Soma Maden Şehitliği'nin ziyaret ederek hem şehit madenci yakınlarıyla bir araya geldi hem de ailelerin 9 yıldır yaşadığı acıları dinledi.



CHP'li Özel'e CHP Manisa milletvekilleri ve milletvekili adayı olan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı İsmail Çalışkan ile ilçe başkanları da eşlik etti.



Özel ve beraberindekiler, Madenci Şehitliği ziyaretinin ardından Soma ilçesindeki madenci heykelinin önünde Sosyal Haklar Derneği tarafından düzenlenen basın açıklamasına katıldı.



“YARGILANMAYANLAR YARGILANIP HESAP VERECEK”



Madenci heykelinin önünde şehit madenci yakınlarıyla birlikte açıklama yapan Özgür Özel, ilk olarak geçen 9 yıllık süreçte yaşananları anlattı. 9 yıllık süreç içerisinde kaybettikleri maden şehitleri için ailelerin ‘hak, hukuk ve adalet' mücadelesi verdiğini söyleyen CHP'li Özel, facianın gelmesine neden olan tutuklu sanıkların ödül gibi serbest bırakıldığını ifade etti. CHP'li Özel sözlerine şöyle devam etti:



*Bugün ‘Kazandım kurtuldum’ sananlar yeniden yargılanacak. Yargılanmayanlar yargılanıp hesap verecek. Bugün kaybettik diye ağlayanlar ‘Oh be adalet varmış. Soma'ya adalet gelmiş' diyecekler. Gün o gündür. 9 yıldır Soma'da heykelin önünde basın açıklaması yaparak, mahkemeye giderek hiç siyasetle uğraşmadık.



*Ama bu günahsız insanlarla siyaset uğraştı. Mahkemelerini, hakimlerini değiştirdi. Tanıkları geri çektirdi, delilleri kararttı. Lehe delilerin varlığını kabul etmedi. Siyaset ama Yusuf Yerkel'in tekmesiyle, ama Akhisar'da yargı darbesiyle madencileri, şehitlerimizin aileleri ile arkadaşlarını incitmeye devam etti.



*Gün o gündür ki yarın bu düzen değiştiğinde mahkeme önünde verdiğimiz sözü tekrar ediyorum; Bugün kaybetti sananlar o gün kazanacaklar. Bugün kurtuldum sananlar o gün hesap verecekler. And olsun.



“ADALET ARAYIŞINDA İSTEDİĞİMİZİ BULAMADIK”



CHP'li Özel'in açıklamasının ardından konuşan ve Soma maden faciasında eşi Erdoğan Köse'yi kaybeden Gülfidan Köse, “9 yıldan beri yine aynı acıyı yaşıyoruz. 9 yıl önce yaşadığımız acının aynısını çocuklarımızla birlikte her gün yaşıyoruz. Ama hayatını kaybeden 301 madencimizin adalet arayışında bulunduk, istediğimizi bulamadık. Ancak Soma Maden Şehitliği’nde toprakta yatan eşimi, çocuklarımla ziyaret ettim. Eşime orada ‘Sen rahat uyu, 9 yıldır mücadele veriyorum. Devran dönüyor. Senin adaletini az kaldı bulacağım' dedim. İnşallah adaletimizi bulacağız. O zaman onlar da yattıkları yerde rahat uyur” sözleriyle duygularını dile getirdi.



Basın açıklamasına katılan ve madenci eşi Mustafa Kaya'yı faciada kaybeden Naciye Kaya ise “Bu yıl 9'ncu yılı. Hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. 9 yıl boyunca, mahkeme bitse de adalet arayama devam ediyoruz ve edeceğiz. İçimde ufacık bir umut ışığı kaldı, umarım o umut ışığı da sönmez. Adalet yerini bulacak” diye konuştu.



Konuşmaların ardından başta CHP'li Özel olmak üzere basın açıklamasına katılanlar, hayatını kaybeden madenciler anısına Madenci Heykeli'ne karanfil bıraktı.