Özgür Özel'den 1 Mayıs ve Ümit Özdağ kararı: Orada olacağız!

Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da katıldı.









"EMEKÇİLER NEREDEYSE, ORADA OLACAĞIZ"





ÖZEL MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış" kapsamında Ankara Keçirören Belediyesi'nin düzenlediği törende yurttaşlara seslendi.Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, "Haftaya salı grup toplantımız var geliyorsunuz, dinliyorsunuz, bu salı biz müsaadeliyiz. Grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz, mahkemede yanına oturacağız." dedi.Sendikaların 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda aldığı karar hakkında da konuşan Özel şunları söyledi:"Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor, gideceğiz, tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı."Öte yandan Özgür Özel, CHP iktidar gelirse, 'Başörtülülerin okullara girememesi gibi bir risk var' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu sözlerle yüklendi:"Başörtülü kardeşimin hakkını savunmak Milli Eğitim Bakanı olacak meczuba kalmadı."