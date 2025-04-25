Samanyolu Haber /Politika / Özgür Özel'den 1 Mayıs ve Ümit Özdağ kararı: Orada olacağız! /25 Nisan 2025 19:44

Özgür Özel'den 1 Mayıs ve Ümit Özdağ kararı: Orada olacağız!

Keçiören Belediyesi tarafından hizmete alınan 23 hizmetin açılış töreninde konuşan CHP lideri Özgür Özel, 1 Mayıs'ta emekçilerle, salı günü de Ümit Özdağ ile olacaklarını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış" kapsamında Ankara Keçirören Belediyesi'nin düzenlediği törende yurttaşlara seslendi.

Açılış törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan da katıldı.

"SALI GRUP TOPLANTISI YOK, ÇÜNKÜ ÜMİT ÖZDAĞ YARGILANIYOR"

Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, "Haftaya salı grup toplantımız var geliyorsunuz, dinliyorsunuz, bu salı biz müsaadeliyiz. Grup toplantısı yok. Niye? Çünkü Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ yargılanıyor, gideceğiz, mahkemede yanına oturacağız." dedi.

"EMEKÇİLER NEREDEYSE, ORADA OLACAĞIZ"

Sendikaların 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda aldığı karar hakkında da konuşan Özel şunları söyledi:

"Ertesi gün Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın yargılanıyor, gideceğiz, tam arkasında duracağız. Hizmette de durmadan çalışacağız, hukuk mücadelesini de aksatmadan vereceğiz. Her hafta olduğu gibi yine Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı Silivri zindanında yalnız bırakmayacağız. Perşembe günü de 1 Mayıs'ta emekçiler hangi meydanda ise o meydanda onlarla kucaklaşacağız" ifadelerini kullandı."

ÖZEL MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Özgür Özel, CHP iktidar gelirse, 'Başörtülülerin okullara girememesi gibi bir risk var' diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şu sözlerle yüklendi:

"Başörtülü kardeşimin hakkını savunmak Milli Eğitim Bakanı olacak meczuba kalmadı."
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